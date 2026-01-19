El tour 2026 de My Chemical Romance alborota Latinoamérica

Por 20 años de su disco The Black Parade visitará la región. Fans ecuatorianos preparan viaje a Lima, primera sede del tour

La banda de Nueva Jersey, Estados Unidos, tiene programado recorrer seis países de la región, con el grupo sueco The Hives como acompañante.

Todas las generaciones de melómanos tienen sus bandas y artistas sagrados, a los que siguen con una devoción cercana a lo religioso. No solo porque han escrito la banda sonora de sus vidas, sino porque influyeron en su estética, en el tipo de libros y películas que consumen e incluso en sus lineamientos políticos y pensamiento existencial.

Al igual que Black Sabbath y Pink Floyd en los setenta, Metallica y Megadeth en los ochenta, o Nirvana y Radiohead en los noventa, para quienes fueron adolescentes en la primera década de este milenio la agrupación My Chemical Romance, de Nueva Jersey, Estados Unidos, es toda una institución.

Este grupo, que se define a sí mismo como “pop peligroso y violento”, anunció en 2013 su separación tras doce años de carrera, hasta que desde 2022 volvieron al ruedo con presentaciones multitudinarias en su país natal, Europa, Asia y Oceanía.

Este año, con el pretexto del vigésimo aniversario de su disco The Black Parade, se presentarán en la región, con fichas confirmadas hasta ahora en Lima (25 de enero), Santiago de Chile (28 y 29), Buenos Aires (1 de febrero), Sao Paulo (5 y 6), Bogotá (10) y Ciudad de México (13 y 14), con la banda sueca The Hives como invitada de lujo.

Se tenía previsto que la gira arranque en la capital colombiana el 22 de enero, pero My Chemical en un comunicado indicó que por razones ajenas a la agrupación, a la promotora o al recinto, decidió posponer su presentación en Bogotá.

Se dijo que hubo problemas con el ‘venue’ (sede del show), pero también se rumoró que las amenazas del presiente Donald Trump a su homólogo colombiano Gustavo Petro, tras la detención del ahora expresidente venezolano Nicolás Maduro, influyeron en esta decisión de la banda, que incluso tenía previsto estar diez días en Colombia, antes del cambio de planes.

Eso hace que la primera fecha sea el 25 de enero en Lima, donde se iniciará un tour que promete una intensa teatralidad visual y performática.

Descarga política

My Chemical Romance ha venido tocando en su totalidad el álbum The Black Parade, que cuenta la historia de un personaje llamado The Patient, quien se enfrenta a la muerte.

En varios de los shows de la gira, la banda ha hecho interactuar al público, haciendo que vote para salvar la vida del personaje. Los espectadores han votado a favor de que viva, pero su decisión es ignorada y el hombre termina ejecutado. Imposible no relacionarlo con el momento que vive EE. UU., donde las políticas antimigración del presidente Trump amenazan con hacer arder el país.

Los clubes de fans les rendirán homenaje



Como muestra de la gran devoción que genera My Chemical Romance, los fans han organizados diferentes actividades, como shows tributo antes de la fecha de los conciertos oficiales.

Además, los clubes latinoamericanos de fans están planeando varias rutinas para interactuar con la banda en vivo.

Por ejemplo, los de México han previsto usar las máscaras que la banda incluyó en The Black Parade is dead!, su segundo videoálbum; o encender luces rojas durante el tema Mama, después de la parte que dice “We’re damned after all”.

Por su parte, los fans peruanos han previsto lanzar aullidos en el ‘intro’ del tema House of the wolves; o hacer que todo el estadio se convierta en una especie de ceremonia fúnebre durante Welcome to the Black Parade, encendiendo luces blancas desde el inicio del piano hasta el momento en que entra la batería.

Fans guayacos preparan maletas



Varios fans guayaquileños estarán en Lima. Es el caso de Juan Sigüenza, quien tiene experiencia viajando a Perú para grandes conciertos y festivales, e irá al show de My Chemical con un grupo de diez personas.

Se trata de una de las sedes más asequibles para el público ecuatoriano. Para quienes deseen hacer el trayecto totalmente por tierra, pueden tomar un bus hasta la frontera y de ahí otro hasta Lima por $30 o $40.

Otra opción es llegar hasta Tumbes en bus y allí tomar avión hacia Lima, que cuesta $90 ida y vuelta. En Perú las localidades disponibles aún son tribuna norte y Campo B.

Por seguridad, Sigüenza recomienda no hospedarse en un hotel cercano a la sede del concierto (Estadio Nacional), sino elegir una zona como Miraflores, donde es posible hallar hospedaje desde $20 el día (en hotel o Airbnb). Además, estar atento al factor transporte, dada la elevada congestión vehicular que genera un evento de esta envergadura.

