El ‘Karaoke Christmas Party’ presentará su última función

La iniciativa de karaoke navideño, liderada por el cantante Eddie Chiang, presentará su show final del año el 17 de diciembre

La programación navideña del Teatro Sánchez Aguilar sumó una propuesta diferente e interactiva, marcada por la música en vivo. Se trata del Karaoke Christmas Party, un espectáculo liderado por Eddie Chiang y su banda, que convirtió los miércoles 3, 10, y ya lo veremos el próximo 17 de diciembre, en auténticas jornadas festivas en la Plazoleta del teatro.

El evento mantiene su horario a las 20:00 y tiene como escenario el Café Vino Bar, un espacio que se transforma en un punto de encuentro para quienes disfrutan del canto, el entretenimiento en vivo y el espíritu propio de la temporada navideña.

Más que un concierto tradicional, el Karaoke Christmas Party se plantea como una experiencia participativa. El público no solo asiste como espectador, sino que se convierte en protagonista, con la oportunidad de cantar sus canciones favoritas, sumarse a dinámicas de karaoke, participar en juegos, ganar premios y compartir momentos de diversión en un ambiente cercano e íntimo.

Una iniciativa que llega con fuerza en vísperas navideñas

La propuesta está concebida como un plan ideal para disfrutar entre amigos, en pareja o en familia, fomentando la celebración colectiva que caracteriza a la Navidad. La música en vivo, junto a las sorpresas preparadas para cada función, busca ofrecer una experiencia distinta dentro de la agenda cultural de fin de año.

Con la fecha de cierre cada vez más cercana, el 17 de diciembre marcará la última presentación del año, en la que varios asistentes serán parte del espectáculo y del cierre oficial de esta iniciativa.

Las entradas tienen un valor de $25 y pueden adquirirse a través de la app del Teatro Sánchez Aguilar, en su página web o directamente en boletería.

Con esta propuesta, el teatro reafirma su interés por ofrecer una mirada renovada de la Navidad, capaz de conectar al público con el arte y el entretenimiento desde la participación.

