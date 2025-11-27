El Kanka: su nuevo tema 'La Calma' por fin ve la luz

El cantante español estrena La Calma, tema que formará parte del séptimo disco de su autoría

Juan Gómez Canca, conocido artísticamente como El Kanka, es compositor y músico español. Su nuevo tema ya fue lanzado.

El cantautor malagueño El Kanka sorprendió nuevamente a su público con el lanzamiento de La Calma, el primer adelanto de lo que será su séptimo disco, previsto para principios de 2026.

El tema, llega como una reinvención con un mesaje contenido: “ojalá un mundo distinto”, expresa el artista en esta nueva propuesta que invita a reflexionar sobre la importancia, y a veces la dificultad, de encontrar serenidad en medio del caos.

Este adelanto llega después de un año cargado de novedades para el cantante. Aunque 2025 congeló un poco las sorpresas del artista, El Kanka anunció que su próximo disco llevará por título La Calma, al igual que su reciente sencillo

En palabras del propio músico, esta canción funciona como una declaración de intenciones. El estribillo repite de manera insistente la búsqueda de ese estado al que, según confiesa, “estamos subestimando”: la calma.

Sus 15 años de trayectoria musical

Con una trayectoria marcada, Juan Gómez Canca (nombre real del artista) deja asentada su imagen como uno de los referentes de la canción iberoamericana.

Portada de 'La Calma', nuevo tema musical de El Kanka. //CORTESÍA

Desde sus inicios en Málaga hasta su expansión en países como México, Colombia, Argentina o Uruguay, El Kanka ha construido una carrera basada en la conexión con su audiencia.

Con temas que entrelazan sentimientos, sensibilidad y rastros de experiencia, su estilo se mantiene fiel a una mezcla ya distintiva.

Se trata de una perfecta fusión del folclore latinoamericano con el pop y la rumba, acompañada de letras cargadas de reflexión y ese toque característico de comicidad.

Es como si contara algo profundo en un idioma que cualquiera pudiera entender.

Colaboraciones

El cantante ha colaborado con grandes artistas como Camilo, Rozalén y Sharif, Macaco.

A la lista se unen Silvana Estrada, Monsieur Periné, La Pegatina y Jorge Drexler. Con ellos ha compartido una dinámica propia del estilo Kanka.

Su creciente popularidad en Latinoamérica ha impulsado nuevas giras, ansiosamente esperadas por sus fans, y que incluyen una visita prevista a México para 2026.

Álbumes del cantante

Su discografía previa incluye seis álbumes:

Lo mal que estoy y lo poco que me quejo (2012).

El día de suerte de Juan Gómez (2014).

De pana y rubí (2015).

El arte de saltar (2018).

Cosas de los vivientes (2023).

Las Canciones (2025), una recopilación acústica de 11 temas.

