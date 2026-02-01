El Cholito llega con su hija Pepita en marzo

El Cholito Forever es la comedia protagonizada por David Reinoso. El actor Martín Calle será el villano

Ya está casi lista la primera temporada de El Cholito Forever, cuyas grabaciones comenzaron en septiembre del año pasado. No han esperado demasiado para sacarla al aire: su estreno está previsto para el 10 de marzo, pese a que ha sido un proyecto bastante manoseado.

Y es que la producción tuvo que esperar mucho tiempo para ponerse en marcha. Algunos decían que sería más de lo mismo y que no lograría impactar en la nueva generación. A eso se sumó el culebrón que se armó con la salida del director Jorge Toledo, quien no aceptó ciertas condiciones impuestas por Ecuavisa como la inclusión de influencers, entre ellos Stefano Navas.

Las grabaciones de la segunda parte

Desde lejos, a Jorge le ha tocado ver o más bien enterarse del desfile de talentos que formarán parte de la producción. Además del elenco integrado por actores como Miriam Murillo, Mart´´in Calle y Elba González, se han sumado Carla Sala, Dora West y Johan Vera.

En el camino, y tras su salida de MasterChef Celebrity, se anunció la participación de Érika Vélez, quien empezará las grabaciones de la segunda parte la próxima semana. La actriz Katty García también ha sido considerada para esta historia.

El debut de Elba

La comedia está protagonizada por David Reinoso. A cargo de la dirección de actores ha estado, Andrés Garzón. Para la actriz Elba González, a quien hemos visto en parodias en sus redes sociales y Master Chef Celebrity, El Cholito Forever es su debut en TV. Ella le dará vida a Pepita, la hija de Pepe Chalén.

