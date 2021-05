Eiza González: Una de las actrices más taquilleras del año

En el 2007 México y Sudamérica conocieron a Eiza Gónzalez como el personaje de Lola, en la novela mexicana que reversionó a Floricienta. Luego tuvo un pasó exitoso por Nickelodeon para la región. En 2013 da paso firme a los personajes adultos con la novela Amores verdaderos de Televisa. Su estrellato en el mundo latino trascendió y desde ese año está trabajando en Hollywood.

Este 2021 ha conseguido uno de los hitos más importantes de su paso por la meca del cine. El portal especializado The Numbers, que presenta datos e información financiera y de recaudación del cine, colocó a Eiza entre los cinco intérpretes más taquilleros.

La mexicana aparece en el quinto lugar con un aproximado de recaudación de 1,442 millones de dólares. Esto se debe a su participación en las películas Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Godzilla vs. Kong, Baby Driver y Alita: Battle Angel.

En los cuatro puestos superiores están respectivamente: Samuel L. Jackson, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith.

Eiza escribió en su perfil de Instagram un mensaje de orgullo y agradecimiento a todo su público. “Recuerdo la cantidad de veces que lloré al escuchar una y otra vez que una mujer (inserte mi origen étnico o cualquier estereotipo relacionado conmigo) no era una protagonista y que a la gente no le importaba y aún no ha tenido la oportunidad. Y seguí adelante”, dice en su emotivo texto.

La también cantante recalca que lo logrado es gracias a su público. “Esto es obra de la gente. Puede que no sea enorme para algunas personas. Para mí, es un momento que nunca pensé que vería. Esto es para mi gente, los mexicanos y los latinos”.

El próximo título que se podrá ver en pantalla de Eiza es la cinta animada Spirit, para la que también canta el tema Fearless.