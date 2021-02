Efraín Ruales y una canción de amor que no pudo escuchar

El cantante ecuatoriano Adolfo Olivares se suma a los homenajes póstumos que ha recibido en estos días el presentador de televisión Efraín Ruales, quien murió asesinado el 27 de enero pasado.

El salsero han querido rendirle un tributo al también actor lanzando su canción Te voy a enamorar, un tema que compuso antes del trágico suceso y que habla del amor entre Efraín y su pareja, Alejandra Jaramillo. "Elllos se querían muchísimo y me consta, porque conocí la relación de cerca por las veces que fui a Ecuavisa. Conmigo él siempre se portó bien y fue educado, un caballero. Alejandra iba a formar parte de un vídeo mío pero por razones contractuales no se dio".

Adolfo recuerda que en noviembre del año anterior amenizó el cumpleaños del padre de Alejandra. "Recuerdo a Efraín cómo me ayudó a cargar los equipos en esa ocasión".

Olivares lamenta no haber dado a conocer en su momento esta creación de su autoría por pensar en que podía ser interpretado de manera equivocada. "Tuve las intenciones de llamarlo y ahí quedó todo. Ahora que murió, no sería justo que el público no conociera este proyecto. La canción habla del amor real y verdadero, a la forma antigua, tal como ellos manejaban su relación".

Este no es el único tributo que ha recibido el fallecido artista. Actores tales como Juan Carlos Román, Alex Vizuete, Víctor Arauz , Jorge Campozano, Denisse Angulo y El Chino Moreira, reprodujeron a través de un videoclip, mensajes motivacionales que Ruales les dejó en sus respectivos dispositivos móviles. En ellos les expresaba su cariño y admiración. Al final del audiovisual, el grupo manifiesta su sentir por el amigo y compañero que partió de este mundo con esta oración: "Que tu legado nos mantenga unidos, que tus palabras nos mantengan enlazados, que el humor siga vigente a través de tu trabajo, nosotros acá desde nuestros espacios seguiremos llevando con vehemencia tus ideas".