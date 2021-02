De Alejandra para Efraín: "Hace un mes sentí que la vida se me detuvo"

Hoy se cumple un mes del asesinato de Efraín Ruales. Muchas personas del medio dedicaron un espacio en sus redes sociales para recordar los buenos momentos, las anécdotas o simplemente exigir justicia por la partida del también influencer. Su novia, la presentadora Alejandra Jaramillo, dedicó un extenso mensaje en memoria del que iba a ser su esposo y padre de sus hijos.

"Hace un mes, sentí que la vida se me detuvo. Sentí que íbamos caminando tan felices, pero conscientes de esa felicidad, tratando de hacer las cosas bien por la vida; y que de repente nos empujaron bruscamente al vacío más doloroso que pudiera alguien experimentar. Hace un mes no he parado de hacerme tantas preguntas y hasta ahora ninguna tiene respuesta", escribió Alejandra en Instagram.

Jaramillo explica que el dolor es evidente y más aún, la forma en cómo se dieron las cosas. Narra que su cabeza se encuentra en total desorden desde hace un mes cuando se dio cuenta que ya no lo volvería a ver.

"Te recuerdo desde el primer segundo del día en que abro los ojos a la realidad, así es como te recuerdo hasta que llega la noche si es que logro conciliar dormir, y como te recuerdo en mis sueños, donde también estás presente. Daría mi vida Efraín, mi vida entera por un abrazo tuyo, pero te llevo conmigo, hasta el día en que nos volvamos a ver", finaliza.