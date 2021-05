Eduardo Andrade: "No he huido de Guatemala, tampoco estoy preso"

La polémica sigue en 'Combate Guatemala'. El excompetidor Jorge Cisneros, quien recibió la descarga eléctrica durante uno de los juegos y decidió retirarse, ahora ha iniciado un proceso legal.

Así lo anunció a través de las redes sociales el abogado Elmer Salguero. “Lo voy a apoyar hasta las últimas consecuencias para que los responsables del programa (de canal 3) sean castigados penalmente. Los cargos serían tentativa de homicidio”. La denuncia fue puesta en el Ministerio Público.

Al respecto, uno de los presentadores, Eduardo Andrade, comentó para EXPRESIONES: “Entiendo que está demandando a todos. No comprendo su actitud porque luego del incidente se fue en paz y ahora cambia de parecer. Parece que es manipulado. Han dicho que he huido del país. Simplemente viajé a Medellín, Colombia, porque una marca me contrató para un show. Estoy trabajando. El jueves 13 de mayo estoy de regreso. Este viaje lo tenía planificado hace rato”.

Mientras el presentador se encontraba en Colombia, Noticias Zona 18 difundió una imagen de una supuesta captura de Eduardo y del otro presentador Billy Saavedra. “Pido a las páginas que están tratando de lograr un poco de atención con notas en las que se insinúa que nos han detenido, que nos respeten no solo a nosotros, sino a nuestras familias que son las que sufren. No he huido de Guatemala, tampoco estoy preso”.

Algunos talentos ecuatorianos le han dado su respaldo, sobre todo, su amiga Michela Pincay, quien se expresó en las redes. Parte de su emotivo mensaje dice: “Me apena que a Edu no se le haya aclarado el tecnicismo del juego, le creo cuando dice que no sabía que debía apagarlo manualmente, le creo porque lo conozco.

Hago este posteo no porque me guste meterme en problemas ajenos, ustedes me conocen y saben que no me agarro de problemas de nadie, lo hago porque como amiga quiero que sienta mi absoluto respaldo público con respecto a lo que está pasando injustamente. Me solidarizo contigo, con tu familia y quiero llamar a todos los que han trabajado con este maravilloso humano a que hagan lo mismo. Eduardo se merece todo nuestro respaldo, te adoro, me enorgulleces”.

Jorge Heredia, ex chico reality y presentador

“Creo que la producción debería brindar públicamente su respaldo, ya que los juegos no son al azar, por lo general se prueban antes y bajo el sistema de seguridad industrial se avala cada uno de ellos.

Lamentablemente Eduardo está solo en esta batalla mediática. Considero sin dudarlo que no tuvo el ánimo de dañar la integridad del participante en cuestión. Jamás haría algo por dañar a otra persona, siento que se ha maximizado lo ocurrido. Espero en realidad que no se dé o progrese un proceso legal. Se suponía que el competidor salió en buen plan, sin ánimos de demanda. Desconozco las leyes en Guatemala y qué acciones podrían tomar”.

Lazito de la farándula, reportero de 'En contacto'

“Ahora todos buscan pescar a río revuelto, agarrándose de Eduardo para sonar. Mi solidaridad absoluta con él. Estoy en total desacuerdo con que no lo cuidaran en su canal. El otro conductor (Billy Saavedra), sin medir las consecuencias, dijo que Eduardo no conocía del juego, cuando ya se dio una versión el mismo día del incidente al finalizar el programa. En televisión se cometen errores y entre compañeros hay que cuidarse, no por salvar el pellejo lanzar al otro al agua.

Es increíble ver y escuchar a presentadores y expresentadores locales rasgándose las vestiduras y condenando a Eduardo, como si ellos nunca hubiesen cometido uno. Hay falta de empatía y, como lo manifesté, están pescando a río revuelto. Por otro lado, un chico reality sabe a lo que se expone”.

Sara Toscano, ex chica reality y exreina de belleza

“Eduardo es el animador del programa, no el encargado de la producción. Él no arma ni inventa los juegos, hace su trabajo. Yo creo que nadie en ese momento entendió la gravedad de la situación. Si el chico demanda no está mal, porque a veces no se toman las medidas de seguridad pertinentes. No sé cuánto voltaje tenía esa prueba, pero era peligrosa, nunca tuvieron que poner tan alta cantidad”.