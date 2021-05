Michela Pincay: "No me dañaron el corazón, me lo blindaron"

Tiene 1’700.000 seguidores en la red social Instagram. La presentadora del espacio 'De casa en casa', de TC, Michela Pincay, considera que a sus casi 30 años de vida, los cumplirá el 21 de mayo, está en su mejor momento.

“Siempre me encanta celebrar mi cumple, aunque no se puede como antes por la pandemia del coronavirus. Estoy emocionada, lo disfruto harto. Me siento muy querida. Será mi primer festejo en la revista familiar, en la cual estoy desde hace casi un año”, dice entre risas.

Llegar al ‘tercer piso’ lo tenía previsto festejar en Cancún, México, pero ese viaje se canceló porque su hermana Iesmín estima que no es oportuno. Así que la segunda opción es irse a Galápagos con su familia (su mamá, Gardenia; su hermana, su hermano Farid y su cuñada Michelle, quien está de cumpleaños el mismo día).

¿Se ve como se quería ver a esa edad?

Me veo mejor y me gusta la persona y la mujer en la que me he convertido. Recuerdo que de niña escribía en un papelito lo que deseaba conseguir. No me quejo. Se viene el novio, el esposo, los niños, si Dios quiere.

¿Considera que los 30 es la edad para pensar en el matrimonio?

(Risas) Los 20 son la etapa de construir, estudiar (ella es ingeniera en Comercio Exterior y máster en Comunicación) y emprender. Ya se vienen las franquicias de mis negocios. En eso estamos trabajando con mi hermana. Me encanta ser parte de una revista familiar televisiva. He sembrado y por ello creo que se viene el tiempo de cosechar.

Los 30 son una etapa en blanco, los 20 ya la completé. Quiero casarme, pero no me veo con hijos. No tengo paciencia para los niños. Lo más complicado no es mantenerlos, sino criarlos. Mi mamá desea nietos.

¿Se arrepiente de algo?

Me arrepiento de haberme preocupado inútilmente cuando era más joven. Debí pensar en que todo iba a salir bien, me ha tocado duro, pero ha sido un proceso que me ha formado. Ni siquiera me arrepiento de mi expareja (Dave Morales, con quien hubo conflictos legales), porque nadie me enseñó tanto en la vida como él, me enseñó lo que no quiero. La próxima vez que sepan de algún novio de Michela Pincay será cuando ya esté casada o a punto de dar ese paso.

¿Esa mala experiencia puso una coraza en su corazón?

Cambié mucho. Me hice full desconfiada, no está bien porque no por una mala persona se debe condicionar al resto. Mi familia sufrió mucho, mi madre lloraba a diario, le dio crisis nerviosa y mi hermana estaba en pleno proceso de quimio.

No quiero que ellas vuelvan a pasarla mal por una persona incorrecta o una mala elección. Yo me hacía la fuerte, pero me afectaba mucho ver cómo se descomponía mi mamá. Gracias a Dios me libré de aquello. No me dañaron el corazón, pero me lo blindaron.

Es joven, atractiva, famosa, emprendedora… Por ello cuesta creer que esté sola.

Lo estoy. Cada semana me involucran con alguien. Ya lo han hecho con Eduardo Andrade, Juan Carlos Aizprúa, John Taleb… Creo que muchos piensan que me escriben 400 chicos, pero no es así. Pero es mejor porque ahora no es el momento. Prácticamente quiero que el hombre que sea para mí, llegue sin mucho alboroto, solo deseo una buena persona, trabajadora y que tema a Dios.

En las redes sociales aparece con la cantante Ana Paula, con quien compartió en la telenovela 'Calle amores'. ¿Planifican algún proyecto?

Nos hicimos excelentes amigas. Ella me sacó de la peor depresión de mi vida en 2019. Iba al canal, pero era un zombie. Es una niña a la que quiero porque siempre tuvo una palabra de aliento y me hacía reír. No podía hablar con mi familia de lo que estaba ocurriendo porque eran situaciones incómodas. La depresión se dio por lo que estaba viviendo. Hasta el ser más fuerte, explota en su momento.

Ella es golosa y a veces perezosa. Cortesía

Los 7 pecados capitales en números

Siete son los pecados capitales y Michela califica del 1 al 10 cuánto forman parte de su vida.

Soberbia: Le pongo 1.

Avaricia: 1.

Lujuria: 2.

Ira: Depende del momento, pero le pongo 1.

Gula: 10.

A la envidia: 2 porque envidio a Kylie Jenner (risas).

Pereza: Depende del día de la semana, un 3.

Usted fue compañera, pareja y amiga de Efraín Ruales. Han pasado más de tres meses de su asesinato. Familiares y amigos continúan esperando justicia.

Prefiero no hablar de ese tema. A Efraín lo respeté tanto que entre nosotros todo fue privado siempre. Fue un momento muy doloroso. No haré público lo que siento, siempre será algo muy injusto. Oro mucho por su alma, por su madre Nachita y por su novia Alejandra Jaramillo. A los hijos de Dios siempre se nos hace justicia tarde o temprano.

¿En algún momento se dio un acercamiento con Alejandra?

Ale sabe lo que siento y que cuenta conmigo, hemos conversado, la quiero mucho. Más allá de las palabras, en un abrazo se transmite mucho.

Siempre las personas que pasan por nuestras vidas, nos dejan algo…

En el caso de Efraín, el gran ser humano que fue.

A Eduardo Andrade lo han intentado responsabilizar por una descarga eléctrica que recibió un exparticipante de 'Combate Guatemala' en un juego.

La gente sataniza todo e intenta dañar la imagen de alguien, leí los comentarios en las redes sociales. Creo que la producción debe hacerse cargo del error que cometió porque no le explicaron a Eduardo sobre ese juego. Ellos debieron enviarle un comunicado disculpándose por lo ocurrido. Sin embargo, caballero como siempre es, dio la cara y su versión.

Fue competidora y presentadora de 'Combate' (RTS). ¿Qué tan responsable es el presentador en estas situaciones?

Nosotros solamente guiamos el programa, los que están detrás de los juegos, de la mecánica, son los productores. Nosotros presentamos el juego y hacemos las preguntas, no conectamos cables. A Eduardo le echaron la culpa de algo que no le competía. Es víctima de una mala comunicación de la producción.

Tal vez un envidioso de los que nunca faltan quiso perjudicarlo.

Yo estuve en 2018 en 'Combate Guatemala' y mi experiencia fue increíble. Lastimosamente así es la TV. Ocurre algo negativo y es lo único que importa, Eduardo es muy profesional.

Estaba invicta, pero ya se contagió con el coronavirus.

Nos contagió un familiar que estuvo en un sepelio. Fue una cadena, porque mi madre contagió a mi hermana y ella a mí. Mi mami permaneció 36 días encerrada. Lo bonito fue que vivimos de nuevo juntas. Nos preocupamos por mi ñaña porque ella se somete a quimioterapias de mantenimiento.

Ha sido parte de reality, revistas familiares, de telenovelas... ¿Qué le falta en lo televisivo?

Me falta un programa que nazca conmigo, quiero animar con Ronald Farina, los dos tenemos ese deseo. Muchos compañeros son talentosos, pero me gustaría vivir esa experiencia con él. Lo amo, es mi favorito. Para lo actoral no tengo tiempo por mis emprendimientos.

Usted aparece en una revista española sobre emprendimientos…

Se trata de la revista de emprendimientos The Observer de la Obs en Barcelona. Acá me conocen por el trabajo en la tele, allá por mi lado profesional. Estoy chocha. Fue a través de la universidad donde estudié la maestría.