Carlos Víctor Morales: “Lo peor fueron los dolores de cabeza y la depresión”

Carlos Víctor Morales está contando la historia de milagro porque tuvo COVID-19. Según el comentarista deportivo de radio Caravana y Gol TV padeció de todos los síntomas, los cuales comenzaron a manifestarse desde el 20 de abril.

“Gracias a Dios los médicos los controlaron a tiempo. Eso ayudó mucho. Soy hipertenso y sufro de rinitis crónica que pudo complicar mi respiración. Pero tuve el cuidado de doctores de primera. No fue necesario intubarme”, cuenta.

Para Carlos Víctor lo peor fueron los dolores de cabeza y la depresión. “Estuve aislado por 15 días. Es muy duro, pero con los respectivos cuidados y una familia que estuvo conmigo 24/7 lo pude superar”.

Considera que tiene una nueva oportunidad para seguir viviendo. “No he ganado ninguna batalla ni celebro ninguna victoria, la pandemia continúa y la COVID sigue matando gente. El doctor me dio luz verde para volver a trabajar con las precauciones del caso. Superar esta dura prueba nos obliga a cuidarnos más que antes, a no confiarnos.

Agradezco a Dios y a la Virgen (Mayo es el mes de María). El amor de la familia fue una de mis mejores medicinas para no dejarme caer”.