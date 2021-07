EDOC 2021: Las películas que no se puede perder

Este 24 de julio inicia el festival internacional de cine documental Encuentro del Otro Cine. Esta es su edición número 20 y llega con una nueva modalidad, la virtual. Durante los 9 días se podrá presenciar a nivel nacional 28 largometrajes y 2 programas de cortos. Además, la agenda del festival incluye 10 conversaciones públicas con reconocidos directores internacionales y nacionales de cine documental, así como el desarrollo de la Primera Edición de la RED EDOC mercado-lab. En esta lista le contamos cinco películas destacadas de este circuito fílmico.

Festival Edoc: Celebran sus 20 años con virtualidad Leer más

La sombra refugiada

Este documental ecuatoriano forma parte de la sección Cómo nos vemos. Su director, Francisco Álvarez Ríos, presenta al público la oportunidad de sumergirse en un viaje profundo por los caminos de liberación de un hombre y una comunidad. Muestra el color de la vida y sus ciclos. Fue estrenado en el 2020 en IDFA, el mayor festival de documentales del mundo. Duración: 24 minutos.

Taming the garden

Salomé Jashi es la directora de esta cinta que muestra, desde su póster, la escena surrealista de un gran árbol flotando en el mar. Esto ocurrió en Georgia, el país de la autora, cuando Bidzina Ivanishvili, un multimillonario y primer ministro del país, estaba empeñado en construir un inédito jardín con árboles centenarios desarraigados de lugares remotos. Forma parte de la sección de Panorama internacional y tiene la duración de 1h 26m.

Encanto: la nueva película de Disney inspirada en Colombia Leer más

Cosas que no hacemos

Cosas que no hacemos de Bruno Santamaría (México, 2020) es la cinta con la que se abre este evento cinematográfico. La transmisión será gratuita. La cita es el sábado 24 a las 18:00 en la web www.festivaledoc.org. Luego, mediante el perfil de Facebook del festival (@festivaledoc), podrá asistir al conversatorio con su director. La película, de 71 minutos, muestra lo que sucede en El Roblito, población de la Costa del Pacífico donde habita Arturo, un adolescente que a diario juega y baila con los niños del sector. Este pueblo no escapa de la dura violencia del narcotráfico. Tras un nuevo episodio dramático, Arturo decide confrontar a sus padres y confesarles que quiere vivir una vida libre de prejuicios y ya no ocultar su orientación sexual.

La Mami

También de la sección de panorama internacional, se presenta esta cinta de Laura Herrero Garvín. Este filme tiene como protagonista a La Mami, que muestra al cabaré como espacio de relación y encuentro emocional de varias mujeres que atraviesan la misma condición de opresión y crisis. La figura masculina se mantiene fuera de campo, alejando el imaginario del poder masculino.

Si eres ecuatoriano debes disfrutar de Choloflix Leer más

Metal y melancolía

Metal y Melancolía es un clásico ‘roadmovie’, pero en forma de documental. Se enlista en la sección EDOC XX: 8 películas memorables. Estrenada en 1994, formó parte de los EDOC en 2002. Su cineasta, Heddy Honigmann, muestra los sueños de los taxistas limeños. Personajes tan distintos y tan reales como profesores, economistas, actores, agentes del servicio secreto y amas de casa.