Si eres ecuatoriano debes disfrutar de Choloflix

Eso de ‘Netflix and chill’ ( Netflix y a relajarse) ya es una práctica común entre la familia ecuatoriana. Una buena película o una serie de estreno es una de las rutinas más habituales y aún más en fechas de cuarentena. Pero Ecuador también tiene su versión del 'Necflis' (como de seguro le llama alguna persona mayor a la plataforma digital) y trae decenas de títulos locales para conocer, entender y divertirse con el cine nacional.

Con un total de 61 películas de diversos autores la plataforma dispone de los enlaces oficiales para ver gratuitamente las cintas. Mejor no hablar de ciertas cosas, Sin otoño, sin primavera, Saudade, Qué tan lejos o En el nombre de la hija son algunas que están en línea para verse a cualquier hora.

El cineasta Sebastián Cordero es uno de los últimos autores en sumarse a la plataforma. Así lo comunicó en sus redes sociales dónde recalcó que Sin muertos no hay carnaval puede verse desde el 1 de abril. “Hasta ahora no la habíamos distribuido o exhibido fuera de salas de cine, y me da mucho gusto compartirla en el Ecuador de manera gratuita durante esta época de cuarentena.

Gracias a nuestros amigos de @choloflixec por proveernos el espacio para esta difusión”, escribió una a varias escenas de la cinta que estrenó en septiembre del 2016.

La respuesta fue positiva y los comentarios lo demuestran. Luego del anuncio de Cordero los seguidores en la cuenta de Instagram Choloflix aumentó. El enlace web para revistar el catálogo es www.choloflix.com. Allí encontrará dos playlist, la chola y la aniñada. Según tu estado de ánimo. Además del típico canguil sería bueno ver la peli acompañado de unas heladitas o patacones con queso. Queda a su disposición.