Desde la década de los 80, México y el resto de América Latina se han deleitado con la voz de Edith Márquez. La artista, que se ha involucrado en el pop y las baladas y siempre ha coqueteado con la música mexicana, este 2021 lo hizo de lleno con los sonidos de su país. Por eso su más reciente EP lleva el nombre de +Mexicana, un trabajo de ocho temas cargados de sentimiento, dolor y empoderamiento femenino.

La estrella conversó con EXPRESIONES junto al músico y compositor Nabález, con quien está promocionando el último sencillo Qué ironía.

Durante estas semanas ella ha tenido un gran acercamiento con la prensa para dar a conocer cada detalle de este proyecto, que lleva haciéndose desde hace dos años y con el cual también ha podido reconectar con muchas historias de sus inicios. Es que con más de 30 años de carrera, es bueno regresar a las raíces.

“Siempre, desde la cuna, supe que quería ser cantante, porque cantaba a mis muñecos; si había una fiesta le decía al mariachi: ‘Oye, quiero cantar’, y hasta me veían raro. La verdad es que me siento realizadísima al cantar en un estudio o al subirme a un escenario, porque siempre lo visualicé así, desde muy niña. Hoy que es una realidad, lo disfruto al cien (por ciento)”, contó.

En esta entrevista dio detalles de la ironía de tener esta gran actitud ante un público mientras, quizá, algunas cosas no van bien.

La entrevista

¿Cómo ha sido la química entre ustedes?

E: Esta nueva canción es una composición maravillosa de Nabález y esto me ha permitido conocerlo a nivel personal. Es un ser sencillo, muy abierto y transparente. Las personas así me hacen un clic increíble. Quizá el año que viene nos aventamos una gira.

Qué ironía es su promocional. ¿Cuál es la ironía de la vida artística?

N: Uno escribe al amor y al desamor con sentimientos bonitos como si uno estuviera acompañado, pero la ironía es que la vida de un músico es tremendamente solitaria. Lo que la gente ve en Instagram, el Grammy que te ganas, el premio que te dan… es solo una parte de todo. Hay un montón de soledad y sacrificios que la gente no alcanza a ver. Cuando la gente más quiere entretenerse, como en Navidad, fin de año, vacaciones, es cuando más nos toca trabajar. Y también por esto nos toca cancelar cumpleaños o no podemos ir a un evento familiar. Y sientes que tu familia te odia porque nunca estás y la ironía está porque siempre cantas como si estuvieras pasando en un momento espectacular en tu vida. La soledad tampoco es tan mala porque ahí se te ocurren las buenas ideas. La soledad es protagonista.

E: Todo lo que dijo, igualito (risas).

Pero usted empezó desde la infancia en esto...

E: Yo crecí con esta filosofía de que la vida del artista es muy sola. Te divides en mil para cumplir y habría que señalar que si nosotros los artistas salimos con el alma destrozada por alguna cosa que llevamos en nuestras vidas, una ruptura, una enfermedad familiar, la gente no tiene por qué enterarse. La gente nos ve con cara de que no tenemos nada. Yo he cantado muchas veces en automático. La resiliencia es la que te saca adelante en situaciones tan complejas. Pero también el público compensa mucho este dolor que uno lleva muchas veces a cuestas. Ellos hacen que el panorama se vea de otro color.

¿Cuál es la salvación?

E: La salvación es la música, el público, los escenarios. El contacto con la gente es el que te hace bien.

N: La salvación no es lo que te da el público solamente... Es un balance. Porque está lo que hacemos para ellos y también lo que hacemos por nosotros. Hay que saber encontrar este equilibrio para nosotros.

¿Cuál es la canción con la que más se reconforta de este EP?

E: Del EP + Mexicana, es especial Remando. Es un tema que escribí con Bruno Danza, autor de Mi fantasía y Mírame, dos de las canciones que definen mi carrera. Mi hermana tuvo una situación de salud en la que se encontraba grave. Estuvo un mes en el hospital y escribió muchísimas frases. Y de esto salió la canción en una tarde. Me tocó el alma y al público le gustó muchísimo.

¿Cuál es el aspecto que más la define de + Mexicana?

E: El título es lo que me define: más mexicana. Siempre he defendido y cantado nuestra música, porque es increíblemente bella. Sentirme mexicana es una responsabilidad grande porque llevamos nuestros ritmos con dignidad.

La música mexicana es de las más escuchadas en Colombia. ¿Esto también provocó su unión?

N: La parte histórica es que los discos que más llegaban al país eran de México y Argentina, porque también eran los pioneros en hacer discos. La parte más espiritual es porque los latinos nos enamoramos y desenamoramos de formas similares. Entonces, las rancheras son las canciones que mejor cantan estos sentimientos. No es gratuito que cuando quieres pedir perdón llevas serenata con mariachis y que hayan llegado a nivel mundial. En mí, a nivel de letras, es de los géneros más enriquecidos que conozco.

E: México y Colombia son países hermanos y yo creo que la música y el cine nos unen. Compartimos cultura. Me siento muy orgullosa de poder cantar nuestros géneros.

¿A Nabález le otorga el título del colombiano más mexicano?

E: Cuando escuché Qué ironía, pensé que era un mexicano que lo había hecho y luego me enteré de que era colombiano. La química funcionó muy bien desde el principio y hemos tenido una relación de amistad muy linda en este tiempo.

Con más planes

¿Seguirán colaborando?

N: Me encantaría poder tener más colaboraciones. Amo trabajar con otros artistas y más si te dan más cosas que solo números, porque para nadie es mentira que hoy estas se hacen para tener muchísimos números y así se presenten números. Colaboraciones que te dan credibilidad y se dan orgánicamente, como en el caso de Edith Márquez y yo, son de esas que siento porque pasan de verdad. Esto es muy natural y mientras esto siga así estoy abierto a más. Que sea solo por tener más views… no sé.

¿Y de +Mexicana?

E: Pues se viene la segunda parte. Tenemos algunas canciones, otras las estamos buscando. Es difícil encontrar la precisa para que le llegue a la gente.

Más estricta como madre que como juez

En la edición del reality La Voz de este año en TvAzteca, Edith Márquez se convirtió en la jueza ganadora junto a Sherlyn Sánchez. Ella es una de las más amorosas y siempre impulsa el talento de sus discípulos. Pero con sus hijos prefiere ser un poco más estrictas.

Así lo manifestó sobre la naciente carrera como solista de su hijo Bastian. “Es una relación muy estrecha y hermosa. Tenemos una complicidad tremenda. Yo creo que hacer algo con él podría ser en esta segunda parte de +Mexicana. Es un niño con mucho talento y con ganas de aprender y crecer. Él puede cantar desde una balada a una ranchera. Y no lo digo porque soy su mamá, ojo, lo estoy apoyando porque creo fielmente en su capacidad. Si él no la tuviera, no lo habría apoyado porque lo estaría exponiendo y tendría que ser extremadamente honesta con él. Pero como sí es para él, me encantaría que en mi segunda parte él haga un dueto conmigo”.