En 2018, Netflix estrenó la primera temporada de You, una serie que, al principio, hablaba de un hombre joven apuesto, intelectual y obsesionado con una mujer, a la que persigue hasta lograr el objetivo de que se fije en él.

Con el paso de los capítulos, Joe Goldberg, el protagonista de la trama, termina matando a esta mujer de la que decía estar tan enamorado. La misma historia se repite en las entregas segunda y tercera con nuevas víctimas.

Él termina convirtiéndose en un feminicida, con todas las letras, con el que muchas personas terminan empatizando, puesto que es presentado como un chico bueno, un tipo que a cualquier mujer le puede atraer. Se muestra la imagen más humana de un acosador.

Y es que estos tampoco llevan un cartel de “soy feminicida” o son monstruos de otro planeta. Son gente común y corriente. Es por esto que cuando alguien se entera de que una persona de su círculo es violenta, tarda en creerlo porque no se la imagina con esa actitud.

Los espectadores, además de desear que este no cruce más líneas agresivas, dudan que sea un peligro para las mujeres, hasta el final cuando todo cambia.

Rechazar la violencia psicológica y simbólica del personaje, ¿tiene que ver con la idea romántica que nos han vendido sobre el amor desde que somos pequeños?

Es muy probable y este pensamiento se relaciona estrictamente con que lo han hecho desde un punto de vista patriarcal, en el que la obsesión y la posesividad no son vistas como algo negativo. Además, pone sobre la mesa otros temas, como la normalización de la violencia de género y la duda sobre si las plataformas de streaming se llenarán de este tipo de contenido.

La invitación de esta nota es a no idealizar ninguna conducta feminicida ni pasivo-agresiva de una persona.

“Romantizan la idea de ser acosada”

EXPRESIONES conversó con Colo Ramos, coach de bienestar integral, sobre las problemáticas sociales que trata esta serie y nos compartió algunas reflexiones. “Creo que es parte de lo que nos han enseñado. Por ejemplo cuando una niña dice: ‘Mami, Fulanito me pega en el colegio y me pasa molestando’ y la respuesta es: ‘Eso es porque le gustas’. Crecemos pensando que el amor se ve de esa forma. Incluso en las películas nos muestran estos romances apasionados, dramáticos, llenos de emoción y adrenalina. No creo que las mujeres busquen necesariamente a ese tipo de hombres, pero están tan acostumbradas a él, que es inevitable. Nadie habla de un amor estable, seguro y sano. Una serie de eso probablemente no venda”, resalta.

Además, considera que lo peligroso no está en la normalización de la violencia, porque de alguna u otra manera ya lo está, sino que todo recae en el consumo de la misma, del morbo y la manera en la que disfrazan a un lobo de Caperucita.

“Ahora las personas pueden creer que no todos los acosadores son ‘malos’, algunos son buenos como Joe. Romantizan el acoso. Romantizan la idea de ser acosada. Y te lo proyectan de tal forma que, incluso habiendo asesinado a más de una de sus víctimas, seguimos teniendo empatía por el personaje. Así es como permitimos la violencia en nuestra vida. Así es como no reportas lo que viste o escuchaste, así es como no detienes comentarios groseros o morbosos, así es como prefieres no llamarle la atención a alguien. Porque ese acoso se disfraza como un halago”, sostiene.

Las banderas rojas de Joe

El actor Penn Badgley es quien personifica a Joe. Él ya era conocido gracias a su papel de Dan Humprey en Gossip Girl, pero ha sido You la serie que lo ha llevado a tener una gran fama, a la que dice detestar.

Ante el breve análisis que se ha hecho de la problemática social que plantea esta serie, identificamos algunas banderas rojas que alertan sobre la personalidad del protagonista de You desde el inicio. Estas son:

Personalidad obsesiva.

Deja de hacer sus actividades diarias por estar al pendiente de sus víctimas.

Viola la privacidad de las mujeres: interviene sus celulares para leer mensajes y escuchar llamadas.

Es perturbador y, por supuesto, extremadamente violento.