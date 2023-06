Edhisson: con la mirada puesta en Colombia

Ha perdido la cuenta de los discos que ha grabado. En más de 40 años de carrera, sus canciones llegan casi a 200. Actualmente, Edhisson promociona la nueva versión de Recuerdos, uno de sus temas insignes que forma parte del material producido en Cali (Colombia).

“Es una melodía situada dentro del género popular, también conocido como de despecho y carrilero. Sacamos el video recientemente, ya está rodando en YouTube”.

El intérprete de Un amor así, señala que para él significó un reto, pues su estilo siempre ha estado enmarcado en la balada. “Cuando incursiono en otros ritmos, la gente piensa que he perdido mi esencia romántica y no es así. Hace tiempo grabé música tropical, creían que había dejado de ser baladista y realmente soy un cantante versátil que puede adaptar su voz a lo que le pongan en frente sin problema”.

Edhisson corrobora ser un cantante ‘travieso’ que ha explorado hasta en estilos como la bachata.

Actualmente, el ecuatoriano graba para discos Lags, sello colombiano cuya gerenta es fan del lojano.

Además de Recuerdos, también promociona No sé por qué te fuiste, que sigue la misma línea popular. De este último tema existe un video que pronto será estrenado. “Viajé a Cali para socializar también con sus directivos y lo que piensan de mí y mi carrera. Ellos están manejando todo lo que he compuesto hasta aquí. Me interesa abrirme camino allá y finalmente estoy subiendo en aceptación”.

En el vecino país, ya había grabado otras composiciones, tales como Gracias amor y Vuelta a la vida, dedicada a su pareja, Graciela Aldaz, cuando estuvo a punto de perderla debido a un derrame.

A causa del mal clima y de la situación política en Ecuador, ha tenido que reprogramar su concierto programado para el 18 de agosto. “Estamos pensando hacerlo en septiembre. Es un buen mes, pero con la campaña (si es que hay segunda vuelta) se puede diluir. Lo importante es que esta nueva propuesta está pegando y es aceptada también por las nuevas generaciones”.