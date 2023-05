Un álbum que revisita las raíces del cantautor Ed Sheeran, y que fue escrito en un contexto de dolor y esperanza personal, '-' (Subtract) presenta a una de las estrellas más grandes del planeta en su forma más vulnerable y honesta. Antes del lanzamiento del álbum, Ed lanzó dos canciones: Eyes Closed y Boat.

Tini lanza una nueva colección con Pull & Bear Leer más

“Estuve trabajando en Subtract durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que pensé que debería ser. Luego, a principios de 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte. Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a dar sentido a mis sentimientos. Escribí sin pensar en cuáles serían las canciones, solo escribí lo que saliera. Y en poco más de una semana, reemplacé el trabajo de una década con mis pensamientos más profundos y oscuros”, compartió el músico.

En Kent, Reino Unido, el británico se juntó con Aaron Dessner (The National) en la escritura y la producción. Durante un mes salieron los catorce tracks del álbum están perfectamente unidos por una producción que va desde texturas de tendencia folk hasta arreglos orquestales/de banda completa.

Chayanne y Carlos Ponce, maduros y sabrosos Leer más

“Como artista, no sentía que pudiera poner en el mundo de manera creíble un cuerpo de trabajo que no representara con precisión dónde estoy y cómo necesito expresarme en este momento de mi vida. Este álbum es puramente eso. Está abriendo la compuerta en mi alma. Por primera vez, no estoy tratando de crear un álbum que le guste a la gente, simplemente estoy sacando algo que sea honesto y fiel a donde estoy en mi vida adulta”. agregó.