Ed Sheeran: No hubo plagio, confirma el tribunal

Ed Sheeran triunfa. El tribunal determinó que el cantautor de 32 años no copió Let’s get it on de Marvin Gaye al escribir su éxito Thinking out loud, informó la BBC el 4 de mayo.

Los herederos del coescritor de Marvin Gaye argumentaron que Ed Sheeran, Warner Music Group y Sony Music Publishing les debían dinero por infracción de derechos de autor.

Según los informes, Ed había dicho que si lo declaraban culpable abandonaría su carrera musical, lo que finalmente no sucedió. “Si eso sucede, termino, me detengo”, dijo cuando se le preguntó sobre el juicio. También se perdió el funeral de su abuela por el juicio.

Durante el proceso judicial, dijo que escribió la canción en su casa en Inglaterra con su amiga Amy Wudge y que se inspiró en sus abuelos y en una nueva relación romántica que había comenzado.

Star Wars Day: Ecuador celebra la fuerza Leer más

Su abogada Ilene Farkas dijo que las similitudes en las progresiones de acordes y los ritmos de las dos canciones eran solo “las letras del alfabeto musical”. “Estos son bloques de construcción musicales básicos que los compositores ahora y para siempre deben tener la libertad de usar, o todos los que amamos la música seremos los que perderemos”, argumentó.

El año pasado, ganó una batalla de derechos de autor en el Tribunal Superior de Londres por su éxito de 2017, Shape of you.