Ed Sheeran en Ecuador: toda la información sobre el costo de las entradas en Quito

El cantante británico confirma show en Ecuador como parte de su Loop Tour por Latinoamérica

Ed Sheeran lo hace oficial: el artista británico llegará por primera vez a Ecuador con un concierto que promete emocionar a miles de fans. La cita es el sábado 23 de mayo de 2026 en el emblemático estadio Olímpico Atahualpa de Quito, como parte de su esperada gira mundial Loop Tour.

El anuncio se dio este martes 21 de octubre a través de las redes sociales del cantante y su sitio web oficial, donde también se reveló el mapa completo del tour. Ecuador será una de las paradas del artista en América Latina, junto a países como Colombia, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala y Costa Rica.

Te invitamos a leer | Nadia Mejía sigue el intenso entrenamiento de su coach Tico Rega

¿Cuánto cuestan las entradas para Ed Sheeran en Ecuador?

Los boletos para ver a Ed Sheeran en Quito varían en precio según la zona del estadio. Aquí te dejamos una guía rápida con los precios finales, que ya incluyen impuestos y cargos por servicio:

Zona A: $396,75

Zona B: $330,63

Zona C / Palco: $297,56

Zona D: $264,50

Tribuna: $244,66

Zona E: $231,44

Zona F: $204,99

Preferencia: $132,25

Platea alta: $72,74

Cancha: $52,90

La zona A es la más cercana al escenario, pero también la más costosa. Cancha es la más accesible, ideal si solo quieres disfrutar del show sin gastar mucho.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La preventa arranca el 6 de noviembre, mientras que la venta general comenzará el 10 de noviembre a las 10:00, a través de la plataforma Buen Plan y la web oficial de Ed Sheeran.

Se recomienda estar atentos desde temprano, ya que se espera una alta demanda.

RELACIONADAS Los mejores lugares para disfrutar de la cultura en Guayaquil

Nuevo álbum, nueva gira

El Loop Tour coincide con el lanzamiento de 'Play', el octavo álbum de estudio de Sheeran, que incluye temas como 'The Vow', 'Camera' y 'Opening'. Con este trabajo, el músico regresa a los escenarios con una propuesta más íntima, enfocada en loops en vivo, una técnica que ya ha demostrado dominar como nadie.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!