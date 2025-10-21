Expreso
Ed Sheeran promociona su álbum Play
Ed Sheeran promociona su álbum PlayInstagram

Ed Sheeran en Ecuador: fechas, lugar y venta de entradas de su gira mundial

El Estadio Olímpico Atahualpa de Quito se encenderá de magenta para recibir el Loop Tour 2026 

Ed Sheeran traerá por primera vez su música a Ecuador como parte del Loop Tour 2026, una gira mundial que recorrerá Sudamérica en mayo del próximo año. El concierto se realizará el sábado 23 de mayo de 2026 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales del artista británico y su sitio web, donde se confirmó que el Loop Tour incluirá fechas en República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica. Esta etapa latinoamericana iniciará el 9 de mayo en República Dominicana y concluirá el 30 de mayo en Costa Rica.

¿Desde cuándo comprar las entradas para Ed Sheeran?

El músico también detalló las fechas de preventa y venta general para cada país. En el caso de Ecuador, la preventa exclusiva se abrirá el 6 de noviembre a las 10:00, y la venta general comenzará el 10 de noviembre a la misma hora, a través del portal oficial Buen Plan.

Ed Sheeran
Ed Sheeran, cantante británico de 34 añosIG: @teddysphotos
Los precios de las entradas de Ed Sheeran varían según la localidad:

  • Zona A: $300 + $45 de servicio + $51,75 de IVA

  • Zona B: $250 + $37,50 de servicio + $43,13 de IVA

  • Palco: $225 + $33,75 de servicio + $38,81 de IVA

  • Zona C: $225 + $33,75 de servicio + $38,81 de IVA

  • Zona D: $200 + $30 de servicio + $34,50 de IVA

  • Tribuna: $185 + $27,75 de servicio + $31,91 de IVA

  • Zona E: $175 + $26,25 de servicio + $30,19 de IVA

  • Zona F: $155 + $23,25 de servicio + $26,74 de IVA

  • Preferencia: $100 + $15 de servicio + $17,25 de IVA

  • Platea alta: $55 + $8,25 de servicio + $9,49 de IVA

  • Cancha: $40 + $6 de servicio + $6,90 de IVA

¿De qué se trata el nuevo tour de Ed Sheeran en el 2026?

Ed Sheeran, cantautor británico

Loop Tour 2026: Ed Sheeran anuncia gira mundial, ¿Ecuador está en la lista?

Durante el anuncio, Sheeran destacó que esta nueva gira representa un formato más íntimo, centrado en su característico uso del pedal de loops y en la conexión directa con el público. “Este nuevo tour vendrá con nuevo show, nuevos trucos, nuevo montaje, nuevas canciones y todos los clásicos añadidos”, escribió en sus plataformas digitales.

El Loop Tour 2026 arrancará en enero en Nueva Zelanda y Australia antes de llegar a América Latina. Con millones de discos vendidos y una trayectoria que lo ha convertido en uno de los artistas más influyentes del pop contemporáneo, Ed Sheeran emprende una nueva etapa en su carrera con este tour, que promete una experiencia cercana y emotiva para sus seguidores.

