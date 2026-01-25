Ecuador se hizo presente en ‘la casita’ de Bad Bunny en Medellín

Una bandera de Ecuador fue captada en ‘la casita’, elemento central del montaje escénico de los shows del 'Conejo Malo'

Videos en redes sociales muestran la bandera de Ecuador en la casita de Bad Bunny.

Ecuador se hizo presente en Medellín, Colombia, en ‘la casita’ de Bad Bunny, uno de los elementos más simbólicos del montaje escénico de sus recientes conciertos como parte del concepto visual y narrativo de su álbum Debí Tirar Más Fotos.

Durante el show del 23 de enero de 2026 en la capital antioqueña, asistentes captaron imágenes y videos donde se observa una bandera de Ecuador colocada en la estructura de ‘la casita’, lo que rápidamente llamó la atención del público y se viralizó en redes sociales.

¿Qué es ‘la casita’ de los shows de Bad Bunny?

‘La casita’ forma parte del esquema escenográfico diseñado para esta etapa artística del cantante puertorriqueño. El elemento conecta con la estética nostálgica y autobiográfica de Debí Tirar Más Fotos, un álbum que remite a la memoria, el hogar, las raíces y la identidad.

‘La casita’ es uno de los espacios más emblemáticos de la gira de Bad Bunny. Se trata de un escenario alterno, inspirado en una vivienda rural típica de Puerto Rico, que recrea el ambiente del campo boricua. Este segundo escenario —ubicado generalmente en el sector General B— permite al artista ofrecer un segmento más cercano y festivo, donde durante cerca de 30 minutos interpreta varias canciones en un clima de celebración barrial, acompañado ocasionalmente por amigos y artistas invitados.

La bandera ecuatoriana en ‘la casita’

La aparición de la bandera ecuatoriana generó reacciones inmediatas de orgullo entre usuarios del país. En plataformas como TikTok, Instagram y X, decenas de comentarios destacaron la visibilidad de Ecuador en uno de los momentos más icónicos del show.

Una de las usuarios de estas plataformas que hizo eco del suceso fue Ashley Mantuano, quien compartió varios videos en cuenta de TikTok (@_ashleymantuano), que muestran a la bandera tricolor sostenida por algunos de los invitados al espacio.

Así llegó la bandera de Ecuador a ‘la casita’

En uno de los videos compartidos por Mantuano se ve como varios de los asistentes ecuatorianos a la primera fecha de conciertos en Medellín (23 de enero) intentan hacer llegar la bandera a los invitados a 'la casita', hasta que finalmente lo logran y el símbolo tricolor termina haciendo presencia en el escenario.

Otro audiovisual muestra también cómo los seguidores ecuatorianos de Bad Bunny que viajaron hasta Medellín para ver el show en vivo hacen eco de un sello que Ecuador imprimió en una de las canciones del artista puertorriqueño.

Cuando el cantante canta la línea "Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño" del tema 'Callaíta', el público ecuatoriano contesta en coro: "El huevo". Algo que ya sorprendió al 'Conejo Malo' cuando visitó Ecuador en su gira pasada.

