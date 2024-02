‘Ecuador en puntas’: la campaña de Paula Vélez para danzar en Europa

Varios videoclics que recorren la red social Instagram narran la pasión de Paula Vélez: el ballet. En un minuto y medio, uno de los videos muestra cómo desde chiquilla, esta guayaquileña de ahora 20 años de edad, danza en puntitas en los diferentes escenarios de teatros de la ciudad, hasta pasar por competencias internacionales.

Su trayectoria y el camino que ha optado por recorrer, lleno de faldas tutús y zapatillas de punta, no ha sido nada fácil, ya que vivir del arte en Ecuador es casi imposible. No obstante, Paula ha decidido firmemente, desde sus diez años, que su pasión sería su dedicación de vida y para ello quiere seguir perfeccionándose.

Ya en 2020, como lo publicó para entonces EXPRESO, la guayaquileña demostró que con disciplina y perseverancia hasta los más osados sueños se cumplen, cuando en medio de la cuarentena del covid-19, conquistó a Washington D.C. desde su dormitorio en su casa de Guayaquil, audicionando virtualmente para una beca en la academia CityDance, School and Conservatory, uno de los mejores conservatorios de ballet de Estados Unidos. Lo logró.

Paula tiene un mes para cumplir la meta de recaudar los fondos. cortesía

Ahora, tres años después, esta bailarina profesional, experta también en jazz, tap, lyrical y danza contemporánea, quiere abrirse la puerta a Europa y tomar la gran oportunidad que le ha brindado la Accademia Internazionale Coreutica, en Florencia-Italia, con una beca del 70 % para seguir preparándose y audicionar en las compañías de ballet más prestigiosas del viejo continente.

Ya tiene la llave y solo le falta el último empujón. Para eso necesita ayuda. Es por ello que la joven ha iniciado su campaña en redes ‘Ecuador en puntas’ en el que ha creado un link de Gofundme para recaudar donaciones y así poder cubrir el presupuesto que le hace falta para manutención, vivienda, zapatillas de punta y parte de la matrícula.

“El camino no ha sido fácil, pero me he dedicado enfrentar cada obstáculo en la búsqueda de mi sueño. No existen sueños demasiados grandes, solo mentes pequeñas. Quiero dejar en alto a mi país, quiero dejar a Ecuador en puntas”, destaca en su campaña.

La beca a Italia fue una cuestión de perseverancia. Pues Paula explica a EXPRESO que en los dos últimos años ha estado adicionando para diferentes compañías internacionales de ballet, hasta que conquistó al país de los espaguetis.

Además de conseguir la atención de empresas públicas y privadas de Ecuador que le ayuden a financiar su traslado a Europa, con su campaña ‘Ecuador en puntas’, la joven bailarina quiere motivar a más artistas a que puedan cumplir sus sueños por muy difícil que parezca el camino y a inspirar a otras a seguir su pasión.

“Confiar en Dios, me ha ayudado mucho y eso también he querido transmitir en mi campaña. Los bailarines y demás artistas no hemos tenido el apoyo suficiente y por eso quiero siempre inspirar, porque desde pequeña me prometí no dejar mis sueños por falta de apoyo”, destaca a este Diario.

La beca en Italia inicia en abril próximo y tiene una duración de un año y medio. Ante ello, Paula tiene un mes para cumplir la meta de recaudar los fondos. Está segura que lo logrará porque confía en que siempre hay quienes apoyen el arte y el cumplimiento de los sueños. Además, porque, resalta, “necesitamos una embajadora de la danza que pueda representar al país”.

