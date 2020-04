Luisa Delgadillo: "Soy una sobreviviente del COVID-19"

Luisa Delgadillo es una mujer de fe y los que hemos visitado su residencia, ubicada al norte de Guayaquil, podemos testimoniar aquello. Al ingreso de su hogar se encuentra una hermosa Virgen. A diario la presentadora de noticias de RTS le reza el rosario.

Esa fe y el amor a su único hijo, Carlos Aníbal, le dieron la fuerza necesaria para salir airosa de una situación compleja. Ella es ahora una de las sobrevivientes de esta pandemia del COVID-19 que afecta a Ecuador, donde se registran 7.603 casos positivos, y al mundo.

Ana Buljubasich: "El dolor nos tomó por asalto" Leer más

Durante algunas semanas he entrevistado a talentos de pantalla que se contagiaron y sus declaraciones fueron unas de las que más me impactaron, en especial cuando dijo que debido a esta dolencia había visto la muerte, ya que no podía respirar.

"Ha sido una experiencia dura pero que me ha fortalecido y edificado. Me permitió reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la grandeza de la misericordia de Dios. Tomé la medicina básica para bajar la temperatura, antibióticos durante 7 días y también hice vaporizaciones y nebulizaciones con eucalipto y mentol", manifestó en su reaparición televisiva en una nota hecha por su canal.

Por fortuna, Luisa no tiene otros padecimientos. Recuerdo que nos comentó que el personal de salud que le tomó los exámenes le dijo que dé gracias a Dios de ser una mujer sana.

Luisa Delgadillo: "He visto la muerte porque no podía respirar" Leer más

Añade la comunicadora de 50 años que lo vital durante el proceso de la enfermedad es no acostarse boca arriba, "lo mejor de costado o boca abajo, cuando se dan las crisis respiratorias, en mi caso fueron unas cuatro, es mejor caminar, orar, sentarse y tratar de calmarse".