Ana Buljubasich: "El dolor nos tomó por asalto"

El equipo de la revista de variedades 'De casa en casa', de TC, volvió luego de estar fuera de pantalla por la cuarentena por el coronavirus. Emilio Pinargote, Jasú Montero, Jorge Rendón y Anita Buljubasich aparecieron desde sus hogares, por una hora (a las 10:00) desde el lunes pasado.

Anita manifestó “es algo raro hacer el programa lejos del set y de los compañeros, pero es gratificante volver a acompañar a quienes como nosotros están en sus viviendas, fue un espacio muy especial, no somos los mismos, Ecuador no es el mismo, yo decía que estamos heridos y golpeados. No estamos completos, hemos perdido a mucha gente, pero creemos en Dios por sobre todas las cosas y sabemos que Él nos sacará de este horror”.

Añade que ella salió del aire desde el 16 de marzo. Su hija Ana Paula llegó de Argentina el día anterior. Entonces empezó su cuarentena.

“Afortunadamente estamos todos bien en la familia, nadie sale y nadie entra, nos cuidamos un montón. El canal ha sido muy cuidadoso con nosotros y con todo el personal, se han tomado todas las medidas adecuadas, solo tengo palabras de agradecimiento para con los directivos porque fueron supremamente considerados y cautelosos”.

Los hijos de Anita (Gabriela, Marcelo y Ana Paula) están cuidando tanto de ella como de Nerio David Pérez.

“Están preocupados de que no nos falte nada, somos muy bendecidos de estar rodeados de tanto cariño, estamos orando mucho en familia, somos muy creyentes. La oración siempre será la mayor protección. Es tremendo todo lo que estamos viviendo, siento que el dolor nos tomó por asalto, cambió las prioridades y estamos en la obligación de reaccionar, no podemos seguir siendo los mismos después de esta pandemia de coronavirus”.