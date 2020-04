Talentos de pantalla muy afectados por la partida de la productora Jéssica Cerezo

Jéssica Cerezo era la coordinadora del programa 'Ya es mediodía' de Canal Uno. Trabajó en varios canales y por ello excompañeros la recordaron tras su partida.

Una de las más afectadas es María del Rosario Gutiérrez, quien expresó: “No tengo palabras en este momento de dolor, tristeza y pena. Una mujer íntegra, perfeccionista y que se preocupaba por todos, trabajadora incansable, tantos años de conocernos, de amistad, tantas conversaciones, risas, lágrimas… A Palomo, todo mi cariño en este momento, su esposo, su compañero de vida, de mil batallas, fui testigo de su amor desde que empezaron”.

Coronavirus: 'La Caramelo' asegura que su madre muestra mejorías luego de ser diagnosticada con Covid-19 Leer más

Otras sentidas palabras fueron las de Anita Buljubasich, de TC: “Te adelantaste, te voy a extrañar, fui tu confidente, supe de tu amor al amor de tu vida, Palomo, a tu papi, a tu hermana para la que fuiste una segunda mamá, supe de tu dolor cuando ella se fue, de tu lucha primero por bajar de peso y después por tu salud, de tu pasión por la producción de TV, del cariño a tus compañeros de cada canal en el que estuviste y sobre todo a TC donde soñabas volver".

Añade la presentadora de 'De casa en casa' que Jéssica fue su compañera de teletones, "la que nunca fallaba en el puesto que estuviera, como dice mi esposo Nerio no te has ido del todo, tienes mil modos de estar aquí”.

En TC también compartió con Gabriela Pazmiño de Bucaram. “Siempre te recordaré con esa hermosa sonrisa, una mujer amable y muy trabajadora. Productora que siempre tenía algo bueno que decir para mejorar y una de las pocas que me decía con cariño María Gabriela y jamás me tuteaba. Te vi luchar, llorar y orar por tu salud y por los tuyos; ya no estás con nosotros pero nos quedan a todos quienes te conocimos tus enseñanzas y alegría”.

Gabriela Reinoso, quien maneja las relaciones públicas en Ecuavisa y quien laboró en TC, dijo: “Buen viaje amiga querida, te recuerdo desde la primera vez que te conocí, llegaste a TC como pasante del colegio 28 de Mayo. Tu sencillez, humildad, ganas de crecer, aprender y salir adelante te convirtieron en la gran profesional que fuiste, productora en canales como TC, RTS y Canal Uno”.