Giovanny Dupleint: "Felipe Leyton era como mi padre"

El fallecimiento del cirujano plástico, Felipe Leyton causó mucho pesar entre sus allegados. Uno de sus amigos, el expresentador de TV Giovanny Dupleint cuenta que lo conoció en 1984.

“Él trabajaba en el Palacio de Justicia como médico y mi padre (Abel Jaramillo) como gasfitero y luego como subadministrador. Desde entonces nos hicimos amigos. Recuerdo que en una ocasión me organizó un cumpleaños en el Pájaro Azul, pagó toda la cuenta y llevó mariachis. Felipe era como un padre para mí, un amigo entrañable, de besos y abrazos”.

Además, en una ocasión, “cuando estábamos comiendo en su casa, me dio la locura de tirarme con ropa a la piscina, él hizo lo mismo; y cuando me diagnosticaron lupus, me inyectó células madres. Siempre que tenía algún problema me ayudaba, nunca me cerró las puertas. Con mi familia se portó siempre a la altura. Sé que surgieron inconvenientes con alguno que otro paciente, pero eso no me corresponde a mí juzgar, también ayudó a mucha gente”.

Cada vez que viajaba Felipe Leyton, según Giovanny, le traía un regalo. “Generalmente un perfume. Pero también cuando le gustaba algo mío, tenía que sacármelo y dárselo. Así pasó con un pañuelo y una flor”.

Recuerda que una vez surgió un problema con “mis familiares y como en la clínica hay una suite, me la ofreció para que me quede ahí. Solo me dijo que lleve la ropa. No fue necesario porque después se arregló todo. Jamás existieron problemas entre nosotros. Él tenía mucha influencia sobre mí y yo sobre él. Siempre se portó bien conmigo y era muy amigo de mis hermanos William y Abel”.

Giovanny Dupleint afirma que nunca le hizo algún retoque.