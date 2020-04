Famosos lamentan la partida de Felipe Leyton

El cirujano estético Felipe Leyton falleció, este 9 de abril de 2020, aparentemente a causa de un paro cardiorrespirario. Su salud se había visto afectada hace algunas semanas, pues sufría de hipertensión y se encontraba internado en un hospital.

Leyton fue conocido por realizar cirugías a muchos famosos de la farándula nacional. Tenía su clínica en el barrio del Centenario, en donde atendía desde los años ochenta.

“Con mucho dolor me entero de la muerte de mi hermano y amigo de toda la vida, el doctor Felipe Leyton. Te extrañaré”, escribió Carlos Luis Morales en su cuenta de Twitter.

Con mucho dolor me entero de la muerte de mi hermano y amigo de toda la vida, Dr. Felipe Leyton Hernández. Te extrañaré. Mi solidaridad en este momento con mi hermano Xavier Leyton y, en especial con su madre, mi segunda madre, sra Lupita Hernández de Leyton. Descansa en paz.

Queridos amigos, tengo el alma rota, falleció mi amigo hermano, Dr. Felipe Leyton, se que no debo alejarme de aquí, pero por unas horas voy a desconectarme, cualquier cosa escriban a la cuenta de la @FundMariaGracia hay ángeles ahí atrás que los ayudarán en todo lo que se pueda.

Con profundo dolor me permito compartir la triste noticia de la partida del Dr Felipe Leyton Hernandez. Médico excepcional. Su nombre queda en los anales de la Cirugia Estética internacional, donde está reconocida -la maniobra Leyton- como un aporte a la ciencia. 1/2

Hilda Murillo: "Se fue uno de los mejores cirujanos"

La cantante ecuatoriana, Hilda Murillo, fue una de las pacientes del médico estético Felipe Leyton. Recuerda que la operó dos veces, hace 25 o 30 años. La primera intervención fue un lifting facial y una rinoplastia, ambas al mismo tiempo. La segunda fue lo que se conoce como una lipoescultura (le sacó grasa del abdomen). Desde entonces los unió un lazo de amistad y cariño.

Con su partida se va uno de los mejores cirujanos estéticos, puedo decir que jamás me quejé del trabajo que me hizo. Siempre me decía que estaba a las órdenes para lo que llegase a necesitar.

Hilda Murillo