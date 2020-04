Andrés Jungbluth vuelve a 'El Noticiero' recuperado del coronavirus

El lunes 13 está previsto que el comunicador Andrés Jungbluth regrese a ‘El Noticiero’ de TC, luego de recuperarse del coronavirus. Alternará con sus compañeras Saskia Bermeo y Rocío Cedeño.

Los primeros síntomas de esta enfermedad que ha afectado a muchos de sus colegas (Samantha Mora, Gretta Córdova, Luisa Delgadillo, Marcelo Cornejo, Rafael Cuesta, Gustavo Navarro y María Cecilia Largacha) le aparecieron el 21 de marzo.

Entre ellos fiebre, dolor del cuerpo, fatiga, perdió el olfato y el gusto. “Estos los acabo de recuperar, después de unos 20 días. Los dos primeros días los malestares fueron intensos, luego decayeron”.

Se bañaba 5 o 6 veces a diario para evitar tomar tantos medicamentos, “así me refrescaba, me hidraté como nunca y traté de mantener la mente positiva, aunque al principio no pensé que iba a soportarlo mucho tiempo”, cuenta.

Andrés, quien se mantuvo en aislamiento, confiesa que aproximadamente una semana “estuvo inhabilitado, después de aquello continúe haciendo entrevistas a través de las conexiones virtuales para el programa ‘Caminando con Jungbluth’ y enlaces para 'El Noticiero' vía Facebook a las 18:30. Actualizando a los seguidores. Ahora los haremos a partir de las 15:00. Nos ha tocado ajustarnos”.