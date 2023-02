Drake: el cantante queda desvinculado del asesinato de XXXTentacion

En lo que concierne al asesinato de XXXTentacion, el próximo junio se cumplirán cinco años del crimen y aunque los cuatro sospechosos están en prisión preventiva, todavía no se ha celebrado un juicio para que haya una condena absoluta.

Sin embargo, uno de los acusados, Robert Allen, decidió colaborar con la fiscalía y dar detalles concretos sobre el crimen. Esto, debido a que él tan solo conducía el vehículo en lo que iba a ser un robo a las pertenencias del artista. En esta confesión también aclaró la implicación del rapero de Toronto, ex de Rihanna.

Allen declaró directamente que Drake no tuvo que ver con el caso, es más enfatizó que a la hora de cometer el robo contra XXXTentacion ni siquiera conocía al artista. Después de estas declaraciones, al parecer, el autor de God’s plan no será interrogado por la defensa, sin embargo, todavía no está claro si tendrá que presentarse ante el jurado para comparecer.

Recordemos que hasta ahora la única vinculación que se ha hallado para relacionar a Drake es simplemente una supuesta estrofa en una canción titulada I’m upset.