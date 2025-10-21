Donald Trump retira miles de ediciones de Heartstopper de escuelas militares

Pese a la restricción que están teniendo los libros de Alice Oseman en Estados Unidos, será estrenada una película en Netflix

Los libros de Heartstopper fueron eliminados de casi 600 escuelas de bases militares estadounidenses por orden del presidente Donald Trump. Según los reportes, la medida busca restringir la discusión sobre personas transgénero, diversidad sexual e inclusión, temas que el gobierno califica como “anti-estadounidenses”.

La acción forma parte de un conjunto de políticas del mandatario relacionadas con la educación y los derechos de la comunidad LGBTQ+, incluyendo la suspensión de tratamientos trans para menores y despidos en áreas de diversidad e inclusión.

La orden generó reacciones por parte de padres y tutores, quienes presentaron una demanda para revertir la prohibición de los libros. Hasta el momento, se reportan 6.870 ejemplares afectados por la medida.

Heartstopper tendrá película en Netflix

Pese a la restricción que están teniendo los libros de Alice Oseman en Estados Unidos sigue siendo un buen momento profesional para la autora británica de Heartstopper, quien confirmó el cierre definitivo de la historia de Nick y Charlie. A través de un video publicado en redes sociales, la escritora, que cuenta con casi dos millones de seguidores, anunció que el sexto y último volumen de la saga saldrá a la venta el 2 de julio de 2026.

La autora adelantó algunos detalles del desenlace: “En Heartstopper volumen 6, todos en la escuela conocen a Nick y Charlie. Todos saben que estarán juntos para siempre. Pero Charlie está ocupado intentando convertirse en delegado, y mientras Nick se prepara para irse a la universidad, empieza a preguntarse quién será… sin Charlie”. Oseman, de 30 años, aseguró que este cierre marca “el fin de una era” tras casi una década trabajando en la historia.

Convertida en un fenómeno global, Heartstopper ha vendido millones de copias y su adaptación televisiva en Netflix ha ganado cuatro premios Emmy, además de posicionarse entre las series más vistas en más de 50 países. La saga, que transformó la representación juvenil LGBTIQ+ con un enfoque esperanzador y diverso, se despide dejando un legado de autenticidad, amor y libertad para toda una generación.

