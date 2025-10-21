Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Colección de libros de Heartstopper
Colección de libros de Heartstopper.Archivo

Donald Trump retira miles de ediciones de Heartstopper de escuelas militares

Pese a la restricción que están teniendo los libros de Alice Oseman en Estados Unidos, será estrenada una película en Netflix

Los libros de Heartstopper fueron eliminados de casi 600 escuelas de bases militares estadounidenses por orden del presidente Donald Trump. Según los reportes, la medida busca restringir la discusión sobre personas transgénero, diversidad sexual e inclusión, temas que el gobierno califica como “anti-estadounidenses”.

RELACIONADAS

La acción forma parte de un conjunto de políticas del mandatario relacionadas con la educación y los derechos de la comunidad LGBTQ+, incluyendo la suspensión de tratamientos trans para menores y despidos en áreas de diversidad e inclusión. 

La orden generó reacciones por parte de padres y tutores, quienes presentaron una demanda para revertir la prohibición de los libros. Hasta el momento, se reportan 6.870 ejemplares afectados por la medida.

RELACIONADAS
Nick y Charlie, personajes de Heartstopper

Heartstopper: Netflix cancela la temporada 4 y confirma una película final

Leer más

Heartstopper tendrá película en Netflix

Pese a la restricción que están teniendo los libros de Alice Oseman en Estados Unidos sigue siendo un buen momento profesional para la autora británica de Heartstopper, quien confirmó el cierre definitivo de la historia de Nick y Charlie. A través de un video publicado en redes sociales, la escritora, que cuenta con casi dos millones de seguidores, anunció que el sexto y último volumen de la saga saldrá a la venta el 2 de julio de 2026.

La autora adelantó algunos detalles del desenlace: “En Heartstopper volumen 6, todos en la escuela conocen a Nick y Charlie. Todos saben que estarán juntos para siempre. Pero Charlie está ocupado intentando convertirse en delegado, y mientras Nick se prepara para irse a la universidad, empieza a preguntarse quién será… sin Charlie”. Oseman, de 30 años, aseguró que este cierre marca “el fin de una era” tras casi una década trabajando en la historia.

Convertida en un fenómeno global, Heartstopper ha vendido millones de copias y su adaptación televisiva en Netflix ha ganado cuatro premios Emmy, además de posicionarse entre las series más vistas en más de 50 países. La saga, que transformó la representación juvenil LGBTIQ+ con un enfoque esperanzador y diverso, se despide dejando un legado de autenticidad, amor y libertad para toda una generación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ChatGPT Atlas: El navegador web con IA que cambia la búsqueda de información

  2. Donald Trump retira miles de ediciones de Heartstopper de escuelas militares

  3. Herido queda atrapado por caída de camión sobre vehículo en av. Simón Bolívar

  4. Goleada del Arsenal: Piero Hincapié regresó a los Gunners

  5. Ecuador en Juegos Bolivarianos, a superar la marca de 44 medallas

LO MÁS VISTO

  1. Comió sushi en Ecuador y acabó en cuidados intensivos: el duro relato de Yuli Vargas

  2. Luis Antonio Ruiz fue hospitalizado en España: lo que se conoce sobre su salud

  3. Paulina Tamayo, la ‘Grande del Ecuador’, fallece a los 60 años

  4. Nestlé aplica recorte masivo: suprimirá 16.000 puestos de trabajo

  5. Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este 20 de octubre

Te recomendamos