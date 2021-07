Don Day responde a las críticas sobre su ayuda en su caso benéfico de 'Soy el mejor'

Una foto en una piscina, mientras se relajaba el lunes 26 de julio por el feriado, provocó que Don Day reciba un duro comentario sobre su labor altruista en el programa 'Soy el mejor'.

Junto a la gráfica escribió "Ahora sí empezamos la semana" mientras a él se lo ve en una actitud muy distendida. Con más de 17 mil likes y 225 comentarios, sus seguidores le escribieron emojis y peticiones de saludos. Sin embargo, hubo uno que molestó al ahora bailarín.

"Ya caes mal. Te crees la mejor cosa. ¿Por qué no ayudas al señor que te tocó ayudar. Le llevas a un parque. Tienes plata. Dale comida, ropa, llévalo al doctor. A ti solo te importa seguir teniendo fama y plata", comentó la usuario @marysssglov.

Esta opinión está vinculada con lo ocurrido en el programa en la edición del lunes por la noche. En la que show mostró un clip en la que llevó a don Alfonso, el hombre que apoya Don Day en la parte benéfica del programa de baile, a un paseo a un parque de diversiones del malecón de Guayaquil.

La respuesta del actor y empresario de redes sociales fue la siguiente: "Apuesto lo que sea que si subiera fotos de cómo lo ayudo igual criticara. Diría, 'no subas fotos publicando si lo ayudas. Hazlo en silencio'. Usted, con el respeto que se merece, NO ME CONOCE. Yo no tengo por qué estar diciendo si ayudo o no a las personas que me rodean". Este comentario de Don Day fue apoyado por sus fanáticos y ha recibido más de 648 likes.

En la misma edición del programa concurso Diego Álvarez, su nombre de pila, anunció que su último sueldo se lo dará a don Alfonso. "El cheque de este mes se lo doy a él, que lo veng a ver al canal o se lo doy yo". Sus compañeros y los anchors del show, Carolina Jaume y Ronald Farina, lo comprometieron a hacerlo en vivo.