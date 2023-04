Luego de cincuenta y seis años de trabajo ininterrumpidos en el Canal del Cerro, Alfonso Espinosa de los Monteros (81) acaba de anunciar que se retira de la TV. Era algo que se iba a dar en cualquier momento, una frase expresa que “no hay fecha que no llegue”.

“Este es un día especial para mí, cuando yo mismo me convierto en noticia. Deseo comunicarles una decisión muy importante que he tomado, algo que, seguramente, muchos esperan o por lo menos intuyen en este momento. Después de 56 años de trabajo continuo, me retiro de 'Televistazo'.

Existen razones muy simples para mi retiro. He cumplido 81 años y, ahora, doy paso a los magníficos periodistas jóvenes de Ecuavisa para que mantengan y acrecienten el sólido prestigio de la primera cadena de televisión del país. En más de medio siglo, hemos logrado convertir a 'Televistazo' en una verdadera institución informativa de alta credibilidad”, fue parte de su comentario en la emisión estelar del Jueves Santo. Se lo notó emocionado. Trabajará hasta el 1 de mayo.

Don Alfonso estuvo en la premier mundial de 'Calabozos y dragones, honor entre ladrones', cinta en la cual hizo un doblaje de voz y participa el actor de Hollywood, Chris Pine.

Durante la semana que está a punto de terminar, 'En contacto' presentó una entrevista y especial, conducido por Gaby Díaz, dedicado al Señor de la Comunicación, cuyo desenvolvimiento ha sido impecable durante estas décadas. Se ganó a la audiencia con su profesionalismo y credibilidad. Se caracterizó por esa inconfundible voz y amable sonrisa.

Las reacciones no se hicieron esperar. Su excompañera Teresa Arboleda, también ya jubilada de esa empresa y quien acaba de regresar de Tailandia e India, manifestó: “Cumplió todo lo que soñó y sirvió a la sociedad de manera ejemplar. Que disfrute su retiro. Le doy la bienvenida al club de los jubilados”.

La expresentadora de noticias de TC, Rocío Cedeño, quien el 31 de marzo se retiró de ese canal, dijo: “Fuerte abrazo, acompañado de inmenso cariño y agradecimiento, don Alfonso. Maestro”.

Cuando fue parte de Ecuavisa se consideró que Andrés Jungbluth iba a ocupar su lugar. Sin embargo, se cambió de televisora y ahora es parte de TC. “Intachable y brillante carrera. Su legado seguirá vivo por siempre”, comentó.

Uno de los jóvenes reporteros y presentadores, Fernando Terranova, dijo: “Don Alfonso es el mayor referente del periodismo nacional. ¿Quién no creció viéndolo noche a noche? Ha sido faro e inspiración para varias generaciones de periodistas. En mi caso, particularmente, compartió algunas anécdotas con mi abuelo, Eloy Terranova, quien fue el primer camarógrafo de Ecuavisa. Es el mayor ejemplo de credibilidad y rigurosidad en el país. Siempre que había una crisis nacional, una emergencia o un momento de tensión política, un comentario suyo calmaba a la audiencia. Pasó en el terremoto de 2016, en la pandemia, en las tantas protestas que ha habido.

Nos ha demostrado que uno siempre se puede reinventar: periodista, hombre Guinness, actor de doblaje de Hollywood. Ahora, tras su retiro, estoy seguro de que disfrutará de su mejor faceta: ser abuelo”.

Denisse Molina, quien ahora vive en Tailandia, dijo: “Alfonso deja un gran legado en el periodismo ecuatoriano, sin duda un grande. Y se ha ganado salir por la puerta grande, pensar ahora en él. Descansar, disfrutar su jubilación junto a los suyos, junto a su adorado nieto (Antonio), su tiempo ahora será suyo y solamente suyo. Desde que yo estaba en el canal, él estaba planificando ya su salida, por eso lo pusieron a Juan Carlos Aizprúa en lo internacional. Lo pusieron junto a él, yo asumo que se quedará Juan Carlos”.

Desde la pandemia hasta la fecha, el Canal del Cerro ha perdido por diferentes razones algunos rostros que han sido imagen durante muchos años: Teresa Arboleda, Alfredo Pinoargote, Tania Tinoco, Denisse Molina y ahora don Alfonso. A María Isabel de Lebed casi no se la ve con su horario de fin de semana.

Él inició su carrera en Ecuavisa, que en ese entonces (1967) se fundó con el nombre de Canal 2. En 2014, Récord Guinness le otorgó el premio por ser el presentador que más tiempo ha estado al aire en el mundo, con 47 años y 83 días.