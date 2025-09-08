Doménica Tabacchi: "Me he reinventado"

La exvicealcaldesa de la ciudad retoma la comunicación junto a su sobrina, Giovanna. No le interesa volver a la pol´ítica

Doménica Tabacchi, exvicealcaldesa de la ciudad, de 52 años, dejó atrás la política y ahora volvió a la comunicación. Forma parte del programa Cuarto Piso en RTP 96.5 FM, donde hace entrevistas y comparte su experiencia con la audiencia.

Pero eso no es todo. Junto a su sobrina Giovanna Tabacchi, de 21 años, han creado un pódcast llamado Dos Generaciones. La diferencia de edad no ha sido un obstáculo: “Con mi sobrina, quien es comunicadora y graduada en Relaciones Públicas, mantenemos una linda relación, a pesar de que nos separan 30 años. Nos unen muchos criterios similares y tenemos ganas de servir a la comunidad. De alguna forma, como familia, nos juntamos”, cuenta.

Buena relación con su sobrina

La iniciativa nació por esa buena relación que existe entre ellas. “Muchas veces las mamás nos quejamos de que con nuestros hijos no compartimos casi nada. Esto es una forma de fomentar la unión entre generaciones. La gente que nos veía conversar nos motivó a poner en marcha este proyecto”, agrega.

Giovanna, además es reportera digital en Radio Centro y coordinadora junior de marketing en una importante empresa. “Ella me actualiza, me da su visión fresca de la vida, y yo la nutro con mi experiencia”, explica Doménica, quien fue vicealcaldesa entre 2011 y 2019, y concejal desde el 2000.

Aunque su pasado está ligado a la política, Doménica asegura que no tiene intención de volver: “Fui feliz de servir durante ese tiempo, pero no quiero regresar a ese medio, jamás”.

Su carrera comenzó en Teleamazonas a los 19 años. Ahí permaneció hasta los 31. “He regresado a mis raíces, a mis inicios en la comunicación. Ahora no en la tele, sino en las plataformas digitales, la nueva generación. Me he reinventado. Estoy feliz y agradecida con la oportunidad”, dice.

En lo personal, la vida le ha dado también momentos de desafío. A los 31 años quedó viuda con dos hijos, Rodrigo (25) y Lorenzo (23) Campos. Más tarde, se volvió a casar con Heinz Moeller, con quien tuvo a Doménica (14).

Su tía es su maestra

Para Giovanna, su tía es mucho más que un familiar: “Es una guía, a mi lado como profesora y apoyo ha sido una experiencia increíble y, al mismo tiempo muy divertida, porque tiene una personalidad única”.

Dos Generaciones estrena nuevos episodios los jueves a las 20:00.

