Doménica Cobo: "Necesitamos una sociedad feminista"

Sus 22 años son suficientes para volver la mirada atrás y dialogar sobre la etapa en la que comenzó a alzar su voz y reflejar sus ideales feministas. Es Doménica Cobo Flandoli. Influenciadora sí, pero antes de eso, activista por la igualdad de género, del medioambiente y animalista.

Desde su natal Cuenca conversó con EXPRESIONES, en medio de su agitada agenda que transita entre clases de Leyes y el trabajo en un estudio jurídico. A eso se suma su proyecto X Ellas, el cual encontró unidad entre sus deseos e ideas de reescribir el futuro de la mujer ecuatoriana y en el que los hombres también tienen un rol de responsabilidad.

Estar al corriente de lo que pasa y decodificar la coyuntura son parte de su esencia que se va reflejando mientras fluye la entrevista. “Si no nos centramos en las desigualdades que hay que empezar a palear, no estamos entendiendo esta nueva etapa”, dice. Y sobre aquello Doménica desarrolla sus puntos de vista.

¿Cómo ves cultural y socialmente el tema de igualdad de género?

Hay una deuda grande en cuanto a cómo nos ven. Hemos vivido estigmatizadas todo el tiempo y no nos han dejado ser. Son cuestionamientos con los que uno debe empezar a alzar voz y a trabajar con mujeres que ya han superado esa barrera para que inspiren y enseñen.

¿En lo personal, cómo lo experimentas?

Me pasa todo el tiempo, lamentablemente. Cuando terminé el trabajo como reina de Cuenca (hace cuatro años), gracias al cual ayudamos a casi 20 mil personas con diferentes campañas, me quedé con una semilla sembrada de que la gente solo me dijera “qué linda la reinita”. Eso me desesperaba. No es posible que a una mujer que tiene potencial la vean nada más en un rol de ser bonita.

¿Crees que los líderes no han sabido cerrar esa brecha?

El problema es que siempre han sido hombres y no supieron abrir el camino para quienes vienen detrás.

Hay varones que ya empiezan a cambiar la postura ¿Qué lugar cree que tienen ellos en el feminismo?

El de ser empáticos, de entender que el hombre no está por encima de una mujer ni puede irse en contra de ella porque no piense lo mismo que él. El feminismo no es otra cosa que buscar igualdad, ambos géneros tienen las mismas capacidades de hacer las cosas.

Prev Next “Sufro violencia de género todo el tiempo, la vivo cuando salgo a caminar y hay acoso”. Cortesía Tue Miranda (IG@tuemiranda).

“Si (las mujeres) nos vemos como enemigas, la lucha se vuelve doble”. Cortesía Tue Miranda (IG@tuemiranda).

“Hay miles de formas de ser activista, pero lo principal es enfocarse en el tema que realmente las mueva y puedan trabajar”. Cortesía Tue Miranda (IG@tuemiranda).

¿Qué mujeres crees que están marcando un precedente fuerte?

La fiscal Diana Salazar para mí es una de ellas, asimismo Nina Gualinga por su lucha de los derechos en la Amazonía. Karla Morales es otra de las que admiro. En Ecuador hay cientos de mujeres con la capacidad de hacerlo.

Otro de los temas expuesto estos días es el de la violencia de género. ¿Por qué es tan difícil de erradicar?

En lo personal, sufro violencia de género todo el tiempo, la vivo cuando salgo a caminar y hay acoso. Eso es lo que me hace alzar la voz y me genera mucha impotencia porque siento que a veces se logran dar pasos y por otro se retrocede. Necesitamos una sociedad feminista y esa es la lucha.

Pero no solo recae en el hombre, la mujer también tiene que colaborar...

Y eso es la sororidad. No porque una viva una realidad distinta a otra, no puede ser empática. Al contrario, se puede encontrar puntos para rescatar diferencias y empezar a trabajar juntas por un mismo plan. Si nos vemos como enemigas, la lucha se vuelve doble.

Por tu experiencia en X Ellas, ¿qué les dirías a las jóvenes que están tratando de organizarse como activistas?

Hay miles de forma de ser activista, pero lo principal es enfocarse en el tema que realmente las mueva y puedan trabajar. Porque uno se motiva rápido y quiere abarcar muchas causas que al final se retrasan y no se hace nada.

Y como ex reina, cuál es tu posición ante la incertidumbre actual .¿Crees que los certámenes de belleza deben continuar?

Por la contingencia que se vive a nivel mundial, creo que los reinados deben dar un giro y usar el dinero para temas más importantes.

La terapia, como respirar

Doménica considera que hay temas que se deben hablar sin tapujos como el hecho de que la mujer vaya a terapia con un experto para que la escuche. “Esto debe ser tan normal como respirar, sobre todo cuando los índices de violencia de género aumentaron en el confinamiento”, dice.

Sobre ella

Está próxima a terminar la carrera de Leyes. A futuro se quiere especializar en temas de sostenibilidad y propiedad intelectual.

Fue reina de Cuenca en el 2016. A este certamen incursionó con el objetivo de que su voz se escuche.

Es modelo profesional, ha sido imagen de campañas y editoriales de moda.

Es fundadora del proyecto X Ellas, sin fines de lucro y encaminado a potenciar a las mujeres.