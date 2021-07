Dome: “Sin disciplina no se llega a ningún lado”

Inspirada en la música que crean sus artistas favoritas -Greeicy, Tini y Danna Paola-, la ecuatoriana Dome ha encontrado su sonido: el pop urbano.

Recuerda que cuando era pequeña lo que más escuchaba eran canciones en inglés y Ed Sheeran y Justin Bieber eran sus favoritos. Ahora, vibra con el furor que tiene la música latina alrededor del mundo, “me fascina”, asegura y añade que le encanta estar dedicándose a eso justamente en esta época.

Debido a asuntos laborales de su padre, se ha mudado varias veces. Quito, Guayaquil y Ciudad de Panamá han sido sus casas. También, estudió la universidad en Buenos Aires, Argentina, lo que le permitió crecer personalmente y abrir su círculo profesional.

A sus 22 años y con sus padres como managers, Dome decidió lanzar Quiero buscarte, su primer tema, escrito en conjunto con su mamá. “Siempre componemos las dos, a ella le gusta mucho escribir, es muy poética. En esta ocasión no me ha pasado lo que dice la canción, pero me puse imaginariamente en esa situación. ¿Qué pasaría si encuentro al amor de mi vida en una fiesta o en cualquier otro lugar? Y que yo sé que él siempre va ahí, pero no me deja ningún contacto, lo que hago es ir a buscarlo. Bajo esa idea la creamos”, cuenta.

Ha sabido manejar muy bien la relación laboral que mantiene con ellos y admite que ha aprendido a ser muy disciplinada en muchos aspectos de su carrera porque reconoce que eso hace que las cosas salgan como están saliendo ahora, muy bien.

“En la noche se acaba el horario de trabajo. Y cuando estamos cenando, siempre nos empezamos a reír de todo lo que pasó en el día, así hayan pasado cosas medio tensas, todo termina con una risa y eso es lo mejor. Nos entendemos mucho, es lo máximo”, confiesa.

Aunque considera ser una chica tímida, callada y tierna en su día a día, cuando está en un escenario o grabando algún videoclip, su chip cambia. “Me convierto en la Dome artista que es muy creativa y prendida. Cambio totalmente el modo de mostrarme, pero el cambio es para bien, es para proyectar todos esos lados míos que a veces se esconden”.

Al final de esta conversación, aprovechó para saludar y agradecer a todas las personas que la siguen desde que empezó a subir covers durante la cuarentena y se han quedado enganchados con lo que hace. Les promete mucha música nueva e inédita pronto.

Conócela

Su nombre completo es María Doménica Caicedo Monroy y nació el 21 de marzo de 1999. Tiene una melliza llamada Isabella. Durante sus estudios en Argentina, fue seleccionada por la experiencia Broadway para participar en la obra teatral de Shrek, en el reconocido teatro Maipo. A la par de su carrera como cantante, estudia Marketing Digital.