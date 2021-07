Adriana Torrón, cantar para alcanzar los sueños

Adriana Torrón acaba de cumplir 19, y conversar con ella se siente como hacerlo con una mujer de más años. Reconoce que la carrera que eligió, la de cantante, es complicada, y que comenzar en el mundo desde adolescente con un ritmo laboral intenso, hizo que esta época en su vida pase un poco desapercibida.

Y aunque admite que hoy por hoy no mantiene contacto con algunas de sus amigas, ese sacrificio ha valido la pena… y la vida.

“No todo el mundo va a entender eso, es una profesión que exige mucho de mí. Estoy muy enfocada y feliz con todo lo que me está pasando”, asevera.

Ilusionada por el estreno de Vuela, su primer álbum, la artista se conectó con varios medios de comunicación ecuatorianos, entre esos EXPRESIONES, para contar los pormenores de este proyecto que tiene como sencillo principal 'Algo diferente'.

Una canción para amores complicados

La define como un trap pop urbano. Hace tiempo tenía la idea y las ganas de hacer un tema que sea movido, para bailar y salió Algo diferente.

“Justo en ese momento, yo estaba pasando algo con mi pareja, teníamos desacuerdos, como cualquier otra, entonces decidí escribir una canción sobre esa temática que me pareció bastante interesante de tocar y, seguramente, mucha gente se sintió identificada”, revela.

“Un día sí, un día no, decídete porque luego me mareo”, dice una estrofa de la canción. Y esa es, precisamente, su línea favorita.

¿Quién le da esas alas para volar?

“Yo diría que la música. Es un refugio para mí, es mi manera de expresarme, de decir lo que siento, lo que pienso, y así puedo conectar con gente allá afuera de otra manera”, declara.

Además se define como una mujer muy soñadora que cuando desea algo no se rinde hasta conseguirlo y es justamente ese el mensaje que pretende transmitir con Vuela. “Hay que atreverse a ir por lo que uno de verdad quiere, eso que te hace feliz. Este es un sueño hecho realidad para mí”, añade.

Ella y el escenario

Ser la telonera del artista español y del grupo mexicano a finales de 2019 la hizo reconectar con su propósito en la vida que es, a través de shows en vivo, emocionar y tocar cada fibra de los asistentes. Que se llenen de emociones positivas al escucharla.

De hecho, admite que su relación con el escenario es especial. “Incluso cuando mi familia me ha visto, me ha preguntado: ¿Quién es esa que está ahí?, ¿Qué se te subió a la cabeza? (risas) Ahí parada saco lo que realmente soy pues fuera de ellos soy muy introvertida, pero cuando estoy arriba sale todo lo que tengo dentro, esa verdadera Adriana sale a dar luz. Me fascina”, sostiene.

Sobre si tiene algún ritual de preparación, cuenta que una vez escuchó una entrevista en la que Camila Cabello dijo que antes de cada concierto, veía shows de otros artistas para tomarlos como inspiración, y ella hace ese mismo truco. “Funciona de maravilla. También trato de relajarme y tomarme cinco minutos para repasar la coreografía y el repertorio en mi cabeza. Rezar es igual de importante para mí”, finaliza.

Me llegan muchísimos mensajes de Ecuador, son demasiado lindos. Gracias por todo el apoyo, y quiero decirles que nunca se rindan y que luchen por sus sueños, por más cliché que suene. Atrévanse qué aunque habrá piedras en el camino, puertas que se cierran, solamente nosotros sabemos de lo que somos capaces.

Así es

Su nombre completo es Adriana María Torrón Armenteros y nació en Santo Domingo, República Dominicana. En 2019, llegó a la semifinal de la primera edición de Dominicana’s Got Talent. Su primer sencillo, 'Loquita por ti' logró más de 1 millón de reproducciones en YouTube.