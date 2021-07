Lo que nadie se esperaba: Camilo y Shawn Mendes cantando juntos

Antes de que Camilo y Evaluna viajaran a España para comenzar Mis Manos Tour, se supo que la pareja estuvo unas semanas en Los Ángeles, a finales de junio. Pero, no porque ellos lo contasen, sino que salieron a la luz unas fotografías de paparazzis en las que se los podía ver caminando por las calles de la ciudad junto a otra popular pareja: Shawn Mendes y Camila Cabello.

Y es que ahora todo tiene sentido ya que estaban guardando una gran e inesperada sorpresa: el lanzamiento del remix de Kesi, una canción que forma parte de Mis Manos, el último disco de Camilo, y que fue grabada nuevamente en colaboración con Mendes. Aquí se lo puede escuchar cantando en español por primera vez.

La unión entre ambos artistas surgió por medio de un mensaje directo por Instagram que el canadiense le mandó al colombiano diciéndole lo mucho que le gustaba el tema. A los pocos días, cada uno por separado, se metieron al estudio para hacer este junte realidad.

“‘KESI’ es una de mis canciones favoritas de todo mi repertorio. Nunca pensé en hacerle un remix hasta que unos de mis artistas preferidos, Shawn Mendes, me lo propuso directamente. Siendo un gran fan de su música, la pura idea de escucharlo cantando en español es algo que me hacía mucha ilusión. El hecho de que él decidiera cantar en nuestro idioma por primera vez en su carrera en una canción conmigo es uno de los honores más grandes que he tenido en mi trayectoria como artista. Es una canción llena de vida, sonrisas, energía y felicidad contagiosa como ninguna otra y la amistad que nos une es tan honesta y cercana que anima y le da espíritu a esta colaboración,” expresó Camilo.

Por su lado, Mendes declaró: “Mi parte favorita de trabajar con Camilo es estar a su alrededor, su energía es contagiosa y hermosa. Cuando nos conocimos hubo un clic inmediato, y siento que es mucho más fácil trabajar con alguien una vez que sientes que eres amigo de ellos. Te emocionas mucho más con el lanzamiento”.

Los fanáticos de ambos artistas han llenado las redes sociales de comentarios positivos sobre esta colaboración y sorpresiva amistad. “No sabía que necesitaba escuchar a Camilo y Shawn Mendes juntos”, “Shawn ha tenido la mejor profesora de inglés, Camilo Cabello”, y así miles más.