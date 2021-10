Muchos cinéfilos recordarán a Dolph Lundgren por sus actuaciones en las películas de acción de Hollywood tales como Rocky IV, Masters of the Universe, The Punisher, Soldado Universal, The Expendables 1, 2 y 3, entre otras cintas memorables.

El artista sueco, quien casi siempre personificaba a villanos, será uno de los invitados especiales de la quinta edición de la Comic Con Ecuador, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de diciembre en el Centro de Convenciones del Puerto Principal.

El artista es un gran aficionado a la batería y a la colección de autos, tiene varios Ferraris. Tuvo sonados romances con la modelo Grace Jones, Paula Barbieri y Anette Qviberg, con quien se casó y procreó dos hijas.

El evento local también ha confirmado la presencia de 10 artistas gráficos vinculados a Marvel y que han estado a cargo de efectos especiales en cintas como Harry Potter, Cuatro Fantasmas, Batman y Akira.