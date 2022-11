Después de dieciocho años de espera por fin ha llegado el gran momento que han estado esperando los fans de las películas 'El Diario de la Princesa', y es que finalmente el filme protagonizado por la actriz estadounidense Anne Hathaway, contará con una tercera entrega; así lo confirmó la revista cinematográfica, The Hollywood Reporter, el pasado 15 de noviembre.

Disney+ será la plataforma de streaming encargada de continuar con la historia de Mia Thermopolis, aquella alumna de colegio que se convierte en la princesa de Genovia.

La monarca de la gran pantalla tuvo que esperar varios años para ver nuevamente la luz, ya que los diálogos para una tercera entrega vienen dándose hace algunos años, pero no fue hasta 2019 cuando en una entrevista Anne Hathaway mencionó: "Yo quiero hacerla, Julie Andrews quiere hacerla, Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerla. Todos queremos realmente que se haga, es solo que no queremos hacerla a menos que sea perfecta, porque amamos esta película tanto como ustedes".

Hasta el momento se conoce que la producción de la película estará a cargo de Debra Martin Chase, mientras que el guión será responsabilidad de Aadrita Mukerji.

El filme se centrará especialmente en ser una secuela de las anteriores películas y no un reboot como se suele realizar últimamente con las cintas que lograron un gran prestigio en sus años de lanzamiento.

Las interrogantes a las que aún no se les ha podido otorgar una respuesta certera es si Julie Andrews querrá volver a interpretar a la Reina, de no ser así se deberá buscar un reemplazo para la actriz que no ha hecho una muestra pública en las pantallas desde hace cinco años.