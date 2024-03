La esposa de Jon Batiste, Suleika Jaouad, lució un vestido hecho a mano en los Óscar de 2024. La pareja asistió al evento celebrado el domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. Allí, Jon presentó en vivo It never went away durante el programa.

Pero el secreto de la noche estaba en el traje de Suleika, puesto que la diseñadora era la mismísima Angelina Jolie.

La también filántropa ayudó a diseñar el sedoso vestido dorado bajo la firma de su empresa de moda Atelier Jolie. Suleika usó Instagram para compartir fotos de su atuendo y expresar su agradecimiento a Angelina. “Mi traje fue diseñado por la única Angelina Jolie, completo con una pintura sobre seda inspirada en el documental American Symphony”, escribió.

“Normalmente me da miedo vestirme para este tipo de cosas. Después de estar en tratamiento durante los últimos dos años, tengo una verdadera relación de amor odio con la ropa. Pero Angelina me hizo sentir tan hermosa y tan visible que mis ojos se llenaron de lágrimas durante la prueba”, se sinceró.

Suleika continuó: “Tener la historia de American Symphony estampada en la tela de mi vestido se siente como un mapa de dónde hemos estado y hasta dónde hemos llegado. Es una encarnación del amor y las fuerzas creativas que nos han ayudado a salir adelante”.