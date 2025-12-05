El diseñador que presenció la agresión de Solange a Jay Z cuenta lo ocurrido

Oscar G. López, diseñador de moda, habló sobre el altercado entre Solange, hermana menor de Beyoncé, contra Jay Z, su cuñado

Solange Knowles fue la responsable de agredir a Jay Z, el esposo de su hermana mayor Beyoncé.

Han pasado casi diez años desde que se filtró un polémico video en el que una cámara de videovigilancia captó el momento exacto en que Solange Knowles, hermana menor de la icónica Beyoncé, agredió físicamente a Jay-Z, también esposo de 'Queen B', durante la Met Gala 2014 en Nueva York.

Patadas, puñetes y arañazos fueron dirigidos al rapero estadounidense en hombros, brazos y piernas, mientras él únicamente se protegía con las manos sin devolver los golpes. Parecía estar en un estado de trance, reaccionando solo de forma instintiva para cubrirse.

Solange, por su parte, continuaba movida por una aparente fuerza mayor, dejando caer sus puños uno tras otro sin medir la gravedad de sus acciones. No fue hasta que el guardaespaldas del cantante intervino y la retuvo que la agresión paró. Frente a la escena, Beyoncé se limitó a observar.

Se destapa especulación de infidelidad

Muchos internautas, desconcertados, decidieron formular sus propias conjeturas sobre la situación, y un nombre sobresalió en el caso: Rachel Roy, la diseñadora de moda estadounidense, quien no solo destacó por su marca de lujo, sino también por un supuesto caso de infidelidad relacionado con Beyoncé.

Los rumores crecieron al punto de que algunos especularon que Roy podría ser la famosa “Becky with the good hair” (“Becky de buen cabello”), línea mencionada en el álbum Lemonade de Beyoncé en 2016, aunque esto nunca fue confirmado.

El caso se manejó de forma privada por la familia involucrada, y lo único que se informó públicamente fue que ya se habían reconciliado. De hecho, Jay-Z nunca presentó cargos, lo que impidió una investigación formal de la situación.

¿Qué dijo el diseñador?

Recientemente, Daily Mail hizo mención directa del diseñador de moda Oscar G. López, quien estuvo presente durante la gala aquel día y, además, fue el responsable de diseñar el vestido de Rachel Roy. López decidió romper el silencio sobre el incidente en una entrevista.

Tras años sin pronunciarse, reveló que la agresión se desencadenó por un cumplido que él califica como 'inocente' por parte de Jay-Z hacia Roy respecto a su vestido. En palabras de López: “Creo que Jay-Z le hizo un cumplido sobre el vestido, y la hermana de Beyoncé sintió que no era apropiado, así que hubo una especie de drama allí.”

El diseñador describió el momento como un simple malentendido que Solange no pudo tolerar, perdiendo los estribos y convirtiendo la situación en una confrontación directa contra Jay-Z. Con estas declaraciones, las tensiones vuelven a resurgir entre los fanáticos, quienes retoman la pregunta: “¿Por qué Beyoncé no hizo nada?”

