¿Dieter Hoffmann volverá a trabajar con Vito Muñoz?

El presentador y reportero es parte del equipo del programa Los Hackers

¿Dieter Hoffmann se va de Los Hackers? El reportero y presentador guarda silencio absoluto y, como buen personaje de farándula, no responde a la consulta que se le hizo. Sin embargo, los vientos soplan fuerte y apuntan a que regresaría con su ‘padrino’, Vito Muñoz.

(Te invitamos a leer: Juan Gabriel tendrá documental en Netflix con detalles inéditos: ¿cuándo se estrena?)

Vito anuncia que alguien volverá...

Mientras tanto, Vito Muñoz ya anuncia que alguien volverá a VitoTVO, prometiéndolo como la “máxima estrella de la prensa rosa”. Con sus defectos y virtudes, Dieter no ha sido precisamente bien tratado en Los Hackers… aunque, él tampoco ayuda: se deja influenciar y termina cayendo en el mismo juego.

Doménica Mena sobre su exesposo: "De ese señor no me interesa saber nada" Leer más

En 2022 se despidió de VitoTVO para dar el salto a la televisión nacional en Los Hackers de la Farándula. El guayaquileño es tecnólogo en Comunicación en TV, título que obtuvo en el ITV.

En marzo de este año, con el inicio de una nueva temporada en Ecuavisa, llegaron los cambios. “Soy periodista y me adapto a los cambios. No me siento menos que nadie”, afirmó el comunicador, quien empezó como reportero, subió al panel principal y luego volvió a sus orígenes.

En junio viajó a Estados Unidos

En junio, Dieter hizo maletas y salió del país. “Todo final es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad”, escribió en sus historias de Instagram, revelando que había aterrizado en Panamá. Pero no era el destino final, solo una escala. El rumbo definitivo: Estados Unidos.

Ecuavisa estrenó en 2022 el programa Los Hackers de la farándula, presentado por Dora West, Reynaldo Vásquez, Santiago Castro, Dieter Hoffmann y Poncho Quintero (Señor M) en el panel, como comentaristas y reporteros.

Ahora el equipo lo integran Mariela Viteri, Gabriela Guzmán, Samantha Grey, Lazito de la farándula, Aura Arce y Lissette Cedeño.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!