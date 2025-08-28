Expreso
'Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero' mostrará el lado más humano del ícono mexicano.
Juan Gabriel tendrá documental en Netflix con detalles inéditos: ¿cuándo se estrena?

Juan Gabriel tendrá su propio documental en Netflix con material inédito: ya hay fecha de estreno. ¿Cuándo se podrá ver?

Juan Gabriel, el ícono de la música mexicana que marcó generaciones con sus canciones y su autenticidad, llegará muy pronto a las pantallas de Netflix con una serie documental que promete emocionar a sus millones de fans.

La plataforma de streaming confirmó que el esperado documental titulado 'Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero' se estrenará el próximo 30 de octubre y estará compuesto por cuatro episodios cargados de nostalgia, verdad y mucho corazón.

¿Qué mostrará el documental de Juan Gabriel en Netflix?

Dirigido por María José Cuevas y producido por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, el documental promete revelar una mirada nunca antes vista de Alberto Aguilera Valadez, el nombre real del artista.

Lejos del escenario y los reflectores, esta producción profundiza en la vida privada, la sensibilidad y la pasión creativa de quien convirtió el dolor en himnos atemporales.

Según Netflix, se trata de un "homenaje que duele bonito", con acceso exclusivo a material inédito, videos de archivo y testimonios que reconstruyen la historia de uno de los artistas más queridos de habla hispana.

El legado eterno del ‘Divo de Juárez’

Juan Gabriel falleció en 2016 a los 66 años, pero su música y su influencia siguen más vivas que nunca. Con más de 30 millones de discos vendidos, escribió canciones para más de 200 artistas y acumuló una lista interminable de reconocimientos.

Entre ellos, destacan sus 12 Premios Billboard, más de mil discos de oro y platino, y el título de Personalidad del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2009. Incluso tiene un día dedicado a él en Los Ángeles: el 5 de octubre.

El 'Divo de Juárez' revive en Netflix con un documental íntimo sobre su vida y legado.
Usuarios de TikTok como Alebamaaa recrean el trend ‘Ojitos Mentirosos’ con estética de payasos urbanos.

‘Ojitos Mentirosos’ conquista TikTok: origen y sentido de la nueva tendencia

Canciones como 'Querida', 'Amor eterno', 'Abrázame muy fuerte' o 'Hasta que te conocí' siguen resonando en todo el continente y forman parte del ADN musical de América Latina.

¿Cuándo se estrena “Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero”?

El gran estreno es el 30 de octubre. Ese día, los fans del intérprete podrán disfrutar de esta serie documental en Netflix y revivir la historia de un hombre que rompió estigmas, desbordó talento y se convirtió en leyenda.

