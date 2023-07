La justicia determinó que Mauricio Altamirano (de 'Agárrate') es inocente de lo que lo acusó Dieter Hoffmann (agresión y daño material por un celular). Sin embargo, el problema entre ellos parece no tener fin.

En las redes sociales y en su espacio, ahora el Cuy pide a gritos al Canal del Cerro y a sus directivos que le den el derecho a la réplica porque en 'Los hackers de la farándula', dirigido por Betty Mata y Pedro Peñafiel, conocido como Café, “me acusaron de agresor durante una semana, su empleado quiso burlarse de la justicia, me demandó. He sido acosado, injuriado y llevado a juicio”. Además, ha declarado a la prensa que contrademandará a Dieter.

Dieter también se manifestó: “Para que me contrademanden, debe terminar primero este proceso en todas las instancias. Esto va para largo. Con mi abogado apelaremos. Respecto a Silvana (quien declaró a favor de Mauricio), mi abogado tomará acciones legales contra ella, por perjurio, y deberá ser investigada por la Fiscalía. Por mi parte, estoy tranquilo, hay más instancias, el proceso sigue y no voy a parar”.

Opiniones

“No estoy a favor de esas peleas, me alegro de que el Cuy no vaya preso o resulte afectado. Espero que en algún momento converse con Dieter, siempre puede haber denuncias o juicios, lo importante es llegar a arreglos previos para que no se lleguen a esos extremos”, comentó Mariela Viteri, quien es amiga de Dieter y Mauricio, y quiere que fumen la pipa de la paz.

Mientras que el comunicador de farándula Stalin Ramos comentó: “Inocente no sería el término adecuado. Se podría decir que no fue sancionado, porque el hecho violento como tal existió. Por lo tanto, la violencia física pequeña, mediana o grande se dio y de eso no se lo puede catalogar como inocente. Aquí lo que debe prevalecer es el análisis profundo y objetivo del por qué un referente del reporterismo de farándula como Mauricio tiene que estar involucrado en un hecho tan lamentable, como es ser acusado de agresión por otro reportero, quien a su vez ya lo había involucrado en otro proceso legal.

Todo esto seguirá, pues el Cuy, en su justo derecho, amenaza con pedir justicia para subsanar los malos momentos que ha tenido que pasar por varios meses en audiencias y tribunales. Es una pena que exista esta rivalidad y enfrentamiento, que quizá deberían mantenerse privados, y no ser la agenda de los programas de farándula y viralización en redes sociales que desinforman y toman parte a favor o en contra de los involucrados, sin entregar la verdad que encierra este suceso.

Y esa verdad es que ante la falta de creatividad, investigación, creación de contenido de calidad, ansias de reconocimiento o por cumplir con la cantidad de notas para llenar un programa, los reporteros prefieren ser ellos los protagonistas de la noticia y no el que la busca y entrega al público”.