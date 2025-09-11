Dieter Hoffmann lanzó sus dardos contra el productor Marlon Acosta

Una guerra sin tregua se generó en las redes sociales antes y después de la llegada de Dieter Hoffmann a Fuull Farándula, quien ya no es parte de Los Hackers. El presentador hizo desafortunados comentarios con los que algunos talentos han salido salpicados y como respuesta a aquello el dueño del medio digital, Vito Muñoz y su esposa Rosibel Zambrano fueron involucrados.

Fabiola Véliz, Julissa Jiménez y Nathalie Carvajal son algunos de los talentos involucrados en este espacio digital. Así como Jasú Montero al afirmar que la cantante y presentadora incita a la violencia por comentar que a ciertos reporteros deberían “caerles a puñetes” y que por eso podía ir a la cárcel.

El avispero se alborota

El avispero se alborotó todavía más cuando en una entrevista que Dieter le hizo para ese medio a Lissette Cedeño tras la filtración de un video con un viejo amor, insinuó como responsables de aquello a Silvana Torres y al productor Marlon Acosta, excompañera y exjefe, respectivamente, de la llamada Tentación del Cerro. A Silvana también la trató de “segundona” y que debió “morirse Miguel Cedeño para ella tener protagonismo”.

"Conmigo no te vas a meter"

En las publicaciones de Instagram del espacio digital llamaron vago al exproductor de TC, Marlon Acosta y se metieron con el trabajo que hizo durante su paso por Marca 90, donde estuvo al frente del espacio La Universidad de la Farándula.

Los que conocen a Marlon (quien recibió el respaldo de excompañeros que han trabajado con él en diferentes espacios y canales) saben que es profesional y de armas tomar.

“Conmigo no te vas a meter. Quieres guerra, pues atente a las consecuencias”, fue parte de un comentario que hizo Marlon en sus historias de Instagram al referirse a Dieter. Además, sin dar nombres, sugirió que el dueño de un canal digital estaba separado de su esposa. Muchos asumieron que se trataba de Vito Muñoz y Rosibel Zambrano.

Las reacciones de Vito y su esposa

Ante el comentario de la posible separación de Vito Muñoz y Rosibel Zambrano, las reacciones no se hicieron esperar. “Mi esposa está indignada. Los últimos diez años de mi vida han sido de felicidad y paz”, manifestó Vito. A lo que ella añadió: “Nosotros hace rato no estamos metidos en escándalos. No se agarren con la familia. A nosotros nos separan en todos lados, yo ni enterada. Por el bien de la niña, todo. Desde que tuvimos a Vitoria, cualquier problema no existe”.

Consultado Marlon por este tema dijo: “Vito me llamó, le dije que ha permitido que me falten el respeto en su espacio digital, es el dueño, jamás me he metido con él, no me quedaré callado”.

No le importan las demandas

Mientras que Dieter, quien generó estos dimes y diretes con publicaciones y notas, soltó algunas perlas: “Caerá quien tenga que caer y se lanzarán los dardos que tengan que lanzarse. Nunca he tenido miedo a una demanda porque sé lo que digo. No estoy insultando ni faltando el respeto a nadie, solo genero contenido de farándula. Nunca me han demandado, he sido yo quien ha demandado. Si llegase a pasar, estoy listo para afrontar”. Por los vientos que soplan, la tormenta no se calmará...

Hay que parar la mano, porque en esta batalla puede haber más heridos y mucho derramamiento de sangre. Esto no es farándula.

