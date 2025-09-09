Lissette Cedeño: Su pasado amoroso la persigue...

A Lissette Cedeño nunca le ha gustado ventilar su vida privada, pero esta vez no pudo escapar del ojo público. El fin de semana se encendieron las redes con un video donde se la ve muy cariñosa con un hombre que no era Patricio ‘Pato’ Urrutia.

Cuando en Los Hackers supuestamente la enfrentaron, entre risas nerviosas habló y habló… pero sin decir nada en concreto. Como dirían muchos: puras cantinfladas.

Se la notaba incómoda. Ella siempre ha dicho que sus secretos solo a la almohada se los cuenta. Fiel a su estilo, se limitó a expresar que se trataba de “un amor del pasado” y que no era el ‘Pato’. Para rematar, señalaron que el video habría sido filtrado por La Coqueta del Cerro, alguien que siempre se ha mantenido al margen de los escándalos.

¿Quién es el involucrado?

Las malas lenguas aseguran que el hombre en cuestión sería un empresario y líder comunitario ecuatoriano. ¿Vive en Estados Unidos? Y algunos sostienen que la filtración podría estar relacionada con lo que Lissette declaró en una entrevista con Mariela Viteri.

En farándula, nada es coincidencia…

De relaciones largas

Lissette fue parte del desaparecido programa de farándula De boca en boca, de TC, luego estuvo a cargo del segmento turístico '¿Dónde está Liz?' en el matinal De casa en casa. Su excompañero Miguel Cedeño la llamaba La Psicóloga de la farándula.

Tiene 38 años, es máster en marketing y tiene una licenciatura en Comunicación Escénica. Le gusta la libertad, dice ser de relaciones largas.

