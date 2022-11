Dicapo se muda para crecer

Fue en el 2020 cuando Dicapo estuvo por primera vez en Madrid y reconoció en él la necesidad de tener otro tipo de contacto e intercambio cultural que no sea aquel al que ya estaba acostumbrado en Guayaquil.

Aunque sacar la cabeza, la mente y el cuerpo de lo conocido suele verse como un acto riesgoso, los que lo hacen eventualmente se dan cuenta de que es uno de los mejores pasos a dar, y el futuro se los reconocerá.

En esta ocasión, EXPRESIONES conversó con el artista guayaquileño desde Madrid, ciudad que ha estado visitando continuamente este 2022, y a la que regresará en diciembre para quedarse por un período largo. Decir ‘para siempre’ es limitarse, y como artista es lo que menos está buscando, pues se encuentra en una exploración constante, personal y artística.

De la capital española comenta que le encanta. “Estoy bastante contento y cómodo”. Continuará con su carrera como solista y, como lo puntualizó durante toda la entrevista, actualmente cuenta con un equipo de trabajo con el que se siente muy respaldado para dar estos pasos y con la libertad musical para crear muchísimas cosas.

Lo que se viene

Aunque no puede adelantar el nombre del próximo sencillo, Dicapo comparte algunos detalles de lo que se podrá escuchar y ver el 16 de noviembre, día del lanzamiento oficial, y adelanta que es una de sus canciones favoritas, con un sonido mucho más funky, haciendo referencia a Michael Jackson, a quien escuchó mucho de pequeño. “Estoy bastante contento, el videoclip fue grabado aquí en Madrid y tuvimos algunos contactos importantes. La persona que hizo la foto de la portada de la canción y que también fue asistente de fotografía ha trabajado con Pol Granch y el estilista ha trabajado con Quevedo, y yo no tenía ni idea de eso. Estoy agradecido, porque por la música se han dado las cosas para estar con gente que tiene muchísima experiencia. Ellos también están contentos de ser parte de este proyecto. Es un performing dancing video, una cuota distinta a los anteriores que he sacado”, relata.

El 12 de noviembre, en el Wankabeats

Hoy está viajando de Madrid a Guayaquil para estar por primera vez en el Wankabeats, que se llevará a cabo el 12 de este mes en el parque Samanes.

La emoción por ‘estrenarse’ en ese festival es innegable. Su cara y voz lo delatan. Allí compartirá escenario con Molotov, Rawayana, Vicente García, Simon Grossman, El General Villamil, entre otros.

Lo signiticativo del 2022

1. Sobre el primero, asegura que se lo reserva y que lo contará después. No quiso dar más pistas, pero seguramente es algo muy importante.

2. El segundo, desde su lado más personal, es que, entre tantos viajes, se queda con los abrazos de su padre y hermanos en el aeropuerto, sean de despedida o de bienvenida. “Abrazarlos ha significado darme cuenta de que estoy comenzando otra etapa en mi camino, profesional o de mi vida privada, y hay mucho crecimiento desde esa parte”, expresa.

3. Por último, se queda con la oportunidad de, en marzo de este año, haber sido el artista invitado para abrir una serie de conciertos que ofreció Morat en el país. Lo ve como el inicio de esta etapa como solista que permitió que despegaran muchísimos temas en lo profesional. “Siento que en este 2022, si lo pudiera encerrar, pasaron cosas muy fuertes para mí que, ahora que está finalizando el año, se están colocando donde tienen que estar para construir lo que viene”, finaliza.

¿Seguirá en la actuación?

“Estoy muy agradecido con las personas que he conocido en mi trayecto en la televisión. Por ahora está en ‘stand by’, pero igual siempre lo tengo presente. La actuación me ha dado muchas herramientas de autoconocimiento y de interpretación que me han ayudado muchísimo”, cuenta Dicapo. Además reconoce que estas experiencias (no solo en TV sino también en teatro) le han permitido ser un artista más completo sobre el escenario y dominarlo con mayor seguridad. De todas maneras, no descarta intentar construir un camino actoral en Madrid.