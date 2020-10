Demi Lovato canta en contra de Trump

Demi Lovato aprovecha su talento en la música para dar a conocer su desacuerdo con el mandatario estadounidense. 'Commander in chief' (Comandante en jefe) es el nombre de su último sencillo en el que cuestiona la labor de Donald Trump al decir frases como: “Estamos en un estado de crisis, la gente está muriendo, mientras forras tus bolsillos profundamente”.

“Han habido tantas veces que he querido escribirle una carta al presidente o sentarme con él y hacerle estas preguntas. Pero luego pensé, en realidad no quiero hacer eso. Una forma de lograrlo, es escribir una canción y publicarla para que todo el mundo la escuche para que luego, él tenga que responder esas preguntas a todos y no solo a mi”, dijo la artista en una entrevista a CNN.

Desde la semana pasada, Demi constantemente ha publicado en sus redes sociales diversos mensajes en los que menciona que ella, junto a las demás personas en contra del gobierno, seguirán en las calles protestando mientras permanezca el actual presidente. Además, anima a las personas a participar en las próximas elecciones.

La canción suma más de 300 mil reproducciones en menos de 18 horas tras el lanzamiento de la canción en Youtube. El video oficial del tema estará disponible desde hoy, 14 de octubre, a las 22h00.

Aunque la joven de 28 años ha recibido mensajes de apoyo hacia su nuevo proyecto, diversas personas han mostrado su desacuerdo al expresar que Demi Lovato no debería mostrar cuál es su alineación política porque es artista. A lo que ella respondió en Instagram: “¿Entiendes que, como celebridad, yo también tengo opiniones políticas? ¿U olvidaste que no estamos solamente para entretener a la gente durante toda nuestra vida... que somos ciudadanos del mismo país y somos humanos con opiniones? Hice una obra de arte que representa algo en lo que creo”.

Debe saber

Lady Gaga, Jennifer Anniston y Camila Cabello son algunos de los artistas que también han solicitado a sus seguidores en redes sociales que se inscriban en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 3 de noviembre. En esa fecha se decidirá si los estadounidenses elegirán nuevamente o no al actual presidente.