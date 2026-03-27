Del fenómeno al meme: ¿por qué ‘Cholito Forever’ no conecta en la era digital?

Críticas en redes y voces expertas analizan fallas en narrativa, casting y ejecución que marcaron la recepción de la serie

El regreso de El Cholito a la televisión ecuatoriana, con la nueva versión Cholito Forever, ha generado un debate amplio sobre los retos de revivir productos icónicos en un entorno audiovisual distinto. Según reacciones en redes y el análisis de especialistas, la serie evidencia tensiones desde su concepción hasta su ejecución, con cuestionamientos al enfoque narrativo, decisiones de casting, uso de nuevas tecnologías y estándares técnicos. Más allá de un solo factor, la recepción del público refleja un conjunto de decisiones que, en un contexto de mayor exigencia y consumo global, han puesto en evidencia una desconexión con parte de la audiencia.

Según lo que opinan espectadores en redes sociales, la serie ha generado una fuerte ola de reacciones marcadas por críticas a las actuaciones y cuestionamientos sobre su calidad técnica, lo que ha evidenciado una desconexión con parte del público. Lejos de tratarse de un caso aislado, este fenómeno —altamente mediatizado— pone en evidencia posibles fallas en distintas etapas del proceso audiovisual: desde su concepción, pasando por su ejecución, hasta su circulación en el entorno digital.

Para desentrañar estas tensiones, se recogieron las voces de tres especialistas del medio: el guionista detrás de la producción original Cristian Cortez Galecio, la actriz de teatro dramático Bárbara Ordóñez y el productor audiovisual Nino Villacreces, cuyas perspectivas permiten analizar el caso desde cada fase del proceso audiovisual: preproducción, producción y postproducción.

Preproducción: una historia entre dos públicos

Desde la etapa conceptual, uno de los principales desafíos de El Cholito Forever fue definir a quién le estaba hablando; la intención de mantener el vínculo con el público original mientras se debía pensar en la incorporación de elementos dirigidos naturalmente hacia las nuevas generaciones, para muchos de los espectadores, provocó una tensión que atraviesa toda la propuesta.

David Reinoso (Pepe Chalén) en lectura de guion. ecuavisa via instagram

Para Cortez, este problema está directamente relacionado con el paso del tiempo y la transformación de las audiencias. Pues como él mismo menciona: el consumo audiovisual ha cambiado notablemente y está muy alejado de lo que fue en el 2007, cuando se estrenó la primera parte; concluyendo en que el contexto actual exige nuevas formas de narrar y presentar historias. Lo cierto es que el formato del material en sí exige una serie de "estándares" propios del melodrama, que es la base de la novela, si la "fórmula" se alterase como lo explica Cristian "dejaría de ser lo que es".

Probablemente la gente que está viendo 'Cholito Forever' no vio (o vio muy poco), la historia del 2007. Cristian Cortez Guionista

A este primer punto, se suma la pérdida de conexión con el público original, evidenciando que la nostalgia no opera de la misma manera para todos los espectadores. Sí es un personaje emblemático dentro de la cultura local, pero saber el nombre o el cómo luce y habla no evidencia por completo el panorama; entonces es ahí cuando surge la duda si es realmente necesario conocer la historia base para entender la secuela.

El peso de la nostalgia, además, juega un rol determinante; como advierte Cortez, cualquier intento de continuación parte con desventaja frente al recuerdo idealizado de la original: "Será muy difícil que una segunda parte satisfaga las expectativas de un público que quedó muy enamorado de la primera versión", el guionista lo compara por otras producciones de esta misma naturaleza como Yo soy Betty, la Fea o Pedro el Escamoso; dentro de la memoria colectiva la vara siempre quedará demasiado elevada, por reflejo nostálgico el consumidor asume que la predecesora siempre es "la mejor".

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En el entorno digital, se pone especial énfasis a el uso de elementos cuestionados como la repetición de ciertas tramas, sin dimensionar que estas responden a decisiones propias del género. "Los recursos dramáticos son los mismos desde el inicio de la literatura", señala el guionista, defendiendo el uso de estructuras clásicas que, sin embargo, en este contexto, han sido percibidas como falta de innovación.

Mientras que, desde la mirada actoral, esta falta de enfoque también se traduce en una crisis de identidad del producto. Bárbara Ordóñez lo resume como una ambición desmedida: "Quieres acaparar a todo el público… pero esa jugada sale mal". La mezcla de referencias, tonos y decisiones creativas termina generando una propuesta híbrida que no logra consolidar una conexión clara con ningún segmento específico.

Producción: actuación, casting y ejecución

Durante la ejecución, las decisiones de casting y dirección se convierten en uno de los puntos más visibles de crítica, ya que la inclusión de influencers y figuras populares, pensada como una estrategia para atraer nuevas audiencias, ha sido señalada como un factor que afecta la credibilidad de las interpretaciones.

Elba González, Carla Bruno, Maga Donggilio y Jonino Larrea son algunos de los influencers que forman parte del elenco principal. EXPRESO

Utilizar influencer, ha provocado que su actuación no se sienta natural. Nino Villacreses Productor Audiovisual

Bárbara coincide con esta lectura y advierte sobre el impacto negativo que estas decisiones pueden tener a largo y corto plazo, sobre todo en una era en la que el feedback de la audiencia está más vivo que nunca: "En la mayoría de casos sí se ve afectada la calidad si incluyes personajes de popularidad." Aunque reconoce que existen excepciones, subraya que la técnica actoral sigue siendo un elemento clave para sostener la narrativa.

En paralelo, el debate en redes sobre la actuación también se vincula con el traslado de códigos entre formatos, pues la actuación de televisión es mucho más calmada, "más naturalizada", como explica la actriz, señalando que estilos más expresivos, propios del teatro o de contenidos digitales, pueden percibirse como excesivos en pantalla.

Yo viendo El Cholito Forever un viernes por la noche… debut y despedida. La actuación en este país está exactamente al nivel de nuestros políticos… por los suelos. https://t.co/tSOUHNi5Ou — Juan Ycaza (@JuanYcaza1) March 14, 2026

Este desajuste puede derivar en lo que el público interpreta como "sobre actuar", especialmente cuando no existe una construcción sólida del personaje. Ordóñez añade que si el actor no tiene una preparación, puede estar rozando con la sobreactuación; pues al final del día esta disciplina se basa en el dominio de una serie de técnicas como la de Stanislavski, de Stella Adler, y de Meisner; siendo estas parte de la formación educativa de la actriz.

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No obstante, la responsabilidad no recae únicamente en el elenco; ya que la dirección cumple un rol fundamental en la modulación de las interpretaciones; en la técnica y la práctica, el director es quien se encarga de la visión final de la producción, especificaciones que no son dadas por el guionista o el productor.

Sobre este punto Bárbara afirma que excelentes actores han actuado en malas películas precisamente porque no están bien dirigidas, introduciendo una matiz que amplía la discusión más allá de los rostros visibles.

Desde el apartado técnico, Nino cuestiona ciertas decisiones de producción, especialmente en un contexto donde los estándares de calidad han cambiado radicalmente: hoy, el público no solo consume televisión local, sino que está constantemente expuesto a producciones internacionales a través de plataformas digitales, lo que eleva significativamente sus expectativas. En ese sentido, la comparación pública es inevitable y, muchas veces, desfavorable; el productor expone cómo estas personas pueden ver contenido de alta calidad y "se chocan" con una carencia tan explícita, esto último sustentado por varios elementos prácticos mal ejecutados como han señalado algunos espectadores, entre ellos destacando: la iluminación, la ambientación y el tipo de edición que pretende contar la historia de la mejor manera.

Detrás de cámaras de 'Cholito Forever'. ecuavisa via instagram

Para el productor, no se trata únicamente de presupuesto, sino de ejecución y criterio, lo que en un panorama muy general resulta en los múltiples comentarios de insatisfacción por parte de la audiencia, quienes a pesar de no dominar o emplear herramientas propias del desarrollo audiovisual, han notado errores básicos dentro contenido.

Buscaron lanzar un producto moderno, pero fracasaron al momento de la ejecución. Nino Villacreses Sobre el uso de IA en la producción

El problema se amplifica con la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, utilizadas con la intención de modernizar el producto, pero sin una integración limpia dentro del lenguaje narrativo. En lugar de aportar, estas decisiones generan una sensación de artificio que rompe la inmersión del espectador y evidencian vacíos en el control y acabado final de la producción. Esto añade, además, una capa al debate sobre el uso de estas herramientas en proyectos que no son independientes.

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Postproducción y recepción: el choque con la audiencia

En su etapa final, la serie se enfrenta a un entorno completamente distinto al de su versión original: uno dominado por redes sociales, consumo fragmentado y comparación constante con estándares internacionales; el acceso a plataformas globales eleva las expectativas sobre cualquier producción local.

Esta percepción se agrava por problemas estructurales dentro de la industria, pues esta última de manera local no tiene presente el "control de calidad" como una necesidad, algo que señala el productor como una falencia que trasciende este caso en particular.

Según ecuavisa la novela está compuesta por 120 capítulos con 5400 escenas en total. ecuavisa via instagram

Al mismo tiempo, la conversación digital juega un papel determinante en la construcción de la opinión pública, como señala Cortez, muchas de las críticas se generan sin un consumo completo del producto:

Estoy seguro que mucha gente que escribe allí ni siquiera se ha sentado a ver un capítulo completo. Cristian Cortez Guionista

Aun así, el impacto mediático aunque sea negativo tiene un valor dentro de la lógica actual del entretenimiento. "Terrible sería que no digan nada, que el público la ignore por completo", añade el guionista, destacando la importancia de mantenerse relevante en un ecosistema saturado de contenido.

Finalmente, también emerge un factor cultural: la percepción del público hacia lo nacional. Como señala Bárbara, existe un prejuicio que condiciona la recepción desde el inicio: "La gente piensa que toda la televisión ecuatoriana es una basura."

Más allá de la nostalgia

El caso de Cholito Forever no solo pone en evidencia las dificultades de revivir un producto exitoso, sino también las tensiones de una industria que intenta adaptarse a nuevas dinámicas de consumo sin terminar de redefinir sus propias bases. Lejos de responder a un único fallo, la recepción de la serie evidencia un problema estructural que atraviesan las distintas etapas del proceso audiovisual.

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Como advierte Nino, "la mala reacción del público se debería estudiar desde varios puntos", dejando en claro que el fenómeno no puede reducirse únicamente a las actuaciones, al guion o a la producción técnica. Más bien, se trata de una acumulación de decisiones desde la concepción de la historia y la definición del público, hasta su ejecución y circulación en redes que, en conjunto, terminan generando una desconexión, al no estar destinadas a un público estrictamente definido, que pueda "asegurar" a un rango de edades que la disfruten de manera orgánica.

Banner publicitaria de la novela. ecuavisa via instagram

Entre decisiones de casting, cambios en el lenguaje audiovisual y expectativas moldeadas por el consumo global, la serie se posiciona como un ejemplo claro de cómo el desfase entre intención y ejecución puede volverse evidente en pantalla. En ese escenario, la nostalgia deja de ser un recurso suficiente y se convierte, incluso, en un arma de doble filo: una promesa de conexión que, si no se sostiene en todas las etapas del proceso, termina amplificando las carencias en lugar de ocultarlas.

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