Leonidas Drouet: El joven piloto de karting y automovilismo que sueña con la Fórmula 1

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Leonidas Drouet es un joven piloto guayaquileño que ha sabido abrirse camino en dos modalidades exigentes y apasionantes: el karting y el automovilismo. Con más de una década de experiencia en las pistas y el respaldo de una tradición familiar ligada al deporte motor, se ha convertido en el único representante del Guayas que compite en ambas disciplinas.

Una pasión que nació en familia

Leonidas Drouet lleva el automovilismo en la sangre. Su abuelo fue piloto, su padre y tíos también intentaron correr, y desde niño estuvo rodeado de historias de pista. A los seis años, cuando aún no podía manejar autos grandes, encontró en el karting el camino para iniciar su carrera. Lo que comenzó como un hobby se transformó en una disciplina que hoy marca su vida.

La primera vez estaba tan feliz y a la vez tan nervioso que aceleré tanto que me fui contra el césped, pero terminé con una sonrisa bastante grande" Leonidas Drouet, piloto de automovilismo y karting

Recuerda con emoción la primera vez que se subió a un karting: la mezcla de nervios y felicidad lo llevó a acelerar más de lo debido y terminar en el césped, con una quemadura en el brazo que aún conserva como recuerdo de aquel inicio. Desde entonces, el karting se convirtió en su mundo, y con el tiempo dio el salto al automovilismo, una modalidad que exige otra preparación y retos distintos.

Del karting al automovilismo: un salto desafiante

Con 12 años de experiencia en karting y tres en automovilismo, Drouet ha demostrado que la transición entre modalidades no es sencilla, pero sí posible con disciplina. "Es algo diferente a lo que estaba acostumbrado, pero lo que quiere un piloto es correr más y más" explica Leonidas.

Pasar de un kart de tracción trasera a un auto de tracción delantera implicó adaptarse a nuevas técnicas de frenado y manejo. Sin embargo, su experiencia acumulada le permitió enfrentar el cambio con rapidez.

Leonidas Droute participó en la carrera de 10 horas de Yahuarcocha.Cortesía

En su trayectoria ya suma competencias de duración, como las 10 horas de Yahuarcocha, donde corrió seis horas seguidas. Estas pruebas no solo demandan resistencia física, sino también fortaleza mental. Para ello, cuenta con el apoyo de un psicólogo deportivo, gracias a la Federación de Automovilismo del Guayas, lo que le ha permitido superar rachas difíciles y mantener la concentración en pista.

Logros internacionales y orgullo nacional

Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó en 2019, cuando representó a Ecuador en Francia a los 12 años. Allí compitió contra más de 200 pilotos de distintos países, en una pista icónica vinculada a las 24 horas de Le Mans. La experiencia le permitió aprender de mecánica, trabajar con técnicos italianos y enfrentarse a un nivel competitivo superior.

Antes de Francia, ya había participado en Perú y Colombia, pero esta competencia marcó un antes y un después en su carrera. Ganar el Sudamericano y el Colacao Trophy le abrió las puertas a representar al país en Europa, consolidando su nombre como uno de los talentos emergentes del automovilismo ecuatoriano.

Aprendizajes en la pista

Para Drouet, su mayor fortaleza es la mentalidad. “Antes, como niño, trataba de ganar y si no lo lograba me molestaba. Con el tiempo fui madurando y ahora la mentalidad me ayuda a afrontar todo y estar mejor en las pistas”, asegura.

Otro aspecto que lo distingue es su habilidad de adaptación. Pasar de un fin de semana en karting a otro en automovilismo exige flexibilidad y concentración, pues cada modalidad tiene exigencias técnicas distintas. Leonidas ha demostrado que puede responder a esos cambios con rapidez, manteniendo un nivel competitivo.

El apoyo de su familia ha sido vital. Sus padres lo acompañan en cada competencia, y su abuelo sigue siendo la inspiración que lo impulsó a subirse por primera vez a un kart. Esa combinación de disciplina, pasión y respaldo familiar lo ha llevado a crecer como piloto y como persona.

Sueños hacia la Fórmula 1

Actualmente, Leonidas se prepara para las 12 horas de Yahuarcocha, el nacional de circuitos en Ecuador y el sudamericano en Uruguay. Su meta es competir en la mayor cantidad de carreras posibles para ganar experiencia y resultados que le permitan buscar auspicios internacionales.

Actualmente, Leonidas se prepara para las 12 horas de Yahuarcocha, el nacional de circuitos en Ecuador y el sudamericano en Uruguay.Cortesía

Su sueño es llegar a la Fórmula 1. Aunque reconoce que es un camino costoso y exigente, está dispuesto a trabajar con disciplina para lograrlo. También contempla la posibilidad de competir en gran turismo en otros países, siempre con la mira puesta en crecer como piloto.

Finalmente, envía un mensaje a los jóvenes que desean iniciarse en el karting: “Es un deporte muy lindo, ahora más accesible en Guayaquil. Pueden empezar probando en kartódromos con karts de renta y, si les gusta, seguir avanzando. Lo importante es hacerlo con el corazón y siempre felices”.