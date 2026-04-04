Karting en Guayaquil: diversión, velocidad y requisitos para correr en karts

Karts Sport ofrece una experiencia única de velocidad y entretenimiento en el Kartódromo Internacional de Guayaquil

Karts Sport se ha convertido en el lugar ideal para quienes quieren sentir la velocidad en un entorno controlado.

El feriado de Semana Santa es la oportunidad perfecta para desconectarse de la rutina y buscar actividades diferentes que combinen diversión y emoción. En Guayaquil, una alternativa que cada vez gana más seguidores es el karting: una experiencia que mezcla adrenalina, seguridad y entretenimiento para todas las edades.

Un feriado con velocidad y diversión

El feriado de Semana Santa suele ser un momento para descansar, compartir en familia y buscar actividades diferentes. En Guayaquil, una opción que combina adrenalina, seguridad y entretenimiento es el karting. Karts Sport, ubicado en el Kartódromo Internacional detrás del Teatro Centro de Arte, abre sus puertas de miércoles a domingo desde las 10:00 hasta las 17:30 para que grandes y pequeños vivan la experiencia de manejar un go kart.

Con precios accesibles y un ambiente seguro, este espacio se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan un plan distinto en la ciudad. La pista ofrece la posibilidad de sentir la velocidad en un entorno controlado, ideal para quienes quieren liberar energía y disfrutar de un feriado lleno de emoción.

¿Qué es el karting y por qué practicarlo?

El karting es un deporte de motor que consiste en conducir pequeños vehículos llamados karts en pistas cerradas y pavimentadas. Hoy es considerado una de las formas más accesibles y seguras de experimentar la velocidad, ya que los circuitos están diseñados para controlar riesgos y los autos cuentan con medidas de protección básicas.

Los karts de iniciación alcanzan velocidades de hasta 50 km/h, mientras que los de competición avanzada pueden superar los 200 km/h. En el caso de Karts Sport, los vehículos llegan a una velocidad máxima de 50 km/h, lo suficiente para sentir la adrenalina sin perder seguridad.

Además de ser una actividad recreativa para familias y grupos de amigos, el karting es la puerta de entrada al automovilismo profesional. Pilotos legendarios como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Max Verstappen comenzaron sus carreras en el karting.

Precios, requisitos y reservas

En Karts Sport, la renta de un kart cuesta 10 dólares por 8 minutos de recorrido. Los carros están disponibles para niños desde los 5 años, siempre acompañados por sus padres dentro de la pista, y para adultos que quieran disfrutar de la experiencia.

Para participar es obligatorio llevar ropa adecuada, zapatos deportivos y la cédula de identidad. La seguridad está garantizada con cascos y supervisión constante, pero se recomienda seguir las indicaciones de los encargados para evitar cualquier inconveniente.

La cantidad de vueltas dependerá de la velocidad que cada participante alcance. Además, el espacio ofrece opciones de alquiler para cumpleaños y eventos privados, convirtiéndose en un lugar ideal para celebraciones diferentes.

Karts Sport, ubicado en el Kartódromo Internacional detrás del Teatro Centro de Arte, abre sus puertas de miércoles a domingo. nadia larco

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En cuanto a formas de pago, se aceptan únicamente efectivo o transferencias bancarias. Para reservas y consultas, se puede contactar directamente al número 0959667313 o seguir sus redes sociales, donde aparecen como @karts_sport.

Un plan ideal para Semana Santa

El karting no solo es una actividad emocionante, también fomenta la socialización y el desarrollo de habilidades como reflejos y coordinación. En un feriado como Semana Santa, donde muchos buscan alternativas distintas a las tradicionales, la pista de Karts Sport se presenta como una opción fresca y entretenida.

La experiencia de manejar un go kart ofrece risas, competencia amistosa y recuerdos memorables. Tanto niños como adultos pueden compartir la pista y disfrutar de la velocidad en un entorno seguro. Además, la ubicación céntrica detrás del Teatro Centro de Arte facilita el acceso para quienes viven en Guayaquil o visitan la ciudad durante el feriado.

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